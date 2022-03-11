Від прохолоди до тепла: відчував, що нам з Польщею слід пройти довгий шлях, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що ще на початку свого президентства відчував прохолоду у стосунках між Україною та Польщею. Однак згодом ця прохолода зникла і зараз країни – хороші сусіди та союзники.

Про це український лідер сказав під час історичного виступу у польскому Сеймі.

До теми Важливо відчувати руку допомоги, – Зеленський з історичною промовою виступив перед Сеймом Польщі

Зеленський зауважив, що ще у 2019 році відчував, що Україні доведеться пройти з Польщею довгий шлях.

Бо було прохолодно. У наших відносинах. У нашому настрої один до одного. Так вже сталося. Але я хотів пройти цей шлях швидко. Бо такі ми народи. Я знав, що від природи – ми рідні. Українці, поляки,

– сказав президент України.

Згадуючи перші зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою, Зеленський констатував, що від зустрічі до зустрічі усе змінювалось – прохолода зникала.

"Ми розуміли один одного. Як українець і поляк. Як європейці. Як батьки, які люблять свої родини і усвідомлюють, що наші діти мають жити у світі однакових добрих цінностей. Наших з вами цінностей", – наголосив Зеленський.

Він додав, що сусіди мають жити у світі, де народи незалежні, де панує свобода, де родина має значення і де ніхто й ніколи не має права на загарбницьку війну.

Історичний виступ Зеленського перед польським Сеймом: дивіться відео