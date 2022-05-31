Від Путіна пішов впливовий радник, який працював із ним з 2000 року, – ЗМІ
Джерело:Reuters
Російський диктатор залишився без радника, який працював з ним протягом 22 років. Мовиться про зятя Бориса Єльцина.
Валентин Юмашев одружений з донькою Єльцина. Про звільнення з посади повідомила перша заступниця виконавчого директора "Єльцин-центру" Людмила Телень та ще одне джерело.
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Зять Єльцина пішов з посади радника Путіна
Валентин Юмашев, зять колишнього російського лідера Бориса Єльцина, який допоміг Володимиру Путіну прийти до влади, залишив свою посаду радника Кремля,
– мовиться у повідомленні.
Юмашев є членом опікунської ради "Єльцин-центру", тож Людмила Телень повідомила, що зять Єльцина звільнився ще у квітні. Щодо причин відходу сказала тільки: "Це була його ініціатива". Анонімний співрозмовник видання цю інформацію підтвердив.
Натомість у Путіна запит журналістів проігнорували. Його речник Дмитро Пєсков не відповів на дзвінки.
Зять Єльцина 22 роки працював із диктатором
За даними видання Валентин Юмашев у 1997 – 1998 роках за правління тестя Бориса Єльцина був головою адміністрації президента Росії.
Попередньо ЗМІ писали, що саме Юмашев сприяв тому, щоб Путіна призначили прем'єром Росії. З донькою Бориса Єльцина Тетяною ексрадник Путіна одружився у 2002 році.
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