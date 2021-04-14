На засіданні ОБСЄ від Росії вимагали пояснити скупчення військ біля українських кордонів

Під час засідання Постійної ради ОБСЄ Сполучені Штати звернулися до Росії з вимогою пояснити свою військову активність біля кордонів України.

Американська представниця звернула увагу, що Кремль "намалював картину" погіршення ситуації на Донбасі ще до того, як вона справді погіршилася. Про це повідомляє видання "Радіо Свобода", у розпорядженні якого є аудіозапис зібрання.

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Попри намагання Росії переконати нас, немає жодних доказів, що Київ планує широкомасштабну воєнну операцію. Ми не так впевнені щодо Москви,

– сказав вона.

Дипломат зауважила, що Україна не робила жодних кроків, які могли б спровокувати Росію на ескалацію напруги.

Зі свого боку український представник поцікавився, коли російські військові та техніка повернуться на свої початкові місця розміщення та чому Москва не повідомила про свої навчання відповідно до Віденського документа.

Натомість представниця Росії спробувала виправдати агресивні дії Кремля, заявивши, що її країна "не веде будь-якої військової діяльності, про яку необхідно надавати інформацію у межах Віденського документа".

Загострення на Донбасі: коротко

Що таке Віденський документ Це угода, яку підписали країни-учасниці ОБСЄ. Її мета – реалізація заходів довіри та безпеки в Європі.



Згідно з документом, країни-учасниці консультуються та співпрацюють одна з одною щодо будь-якої незвичної та незапланованої активності своїх збройних сил.



Мовиться насамперед про випадки, коли армія перебуває за межами її звичайного місця розташування в мирний час.

Україна 7 квітня активувала Віденський документ ОБСЄ 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки.