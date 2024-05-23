Майже по всьому Криму чули серію вибухів: партизани пишуть про прильоти по Алушті й частині ФСБ

В анексованому Криму ввечері 23 травня було гучно. Окупанти повідомляли про вибухи у різних містах українського півострова.

За попередніми даними, гучні звуки чули від Сімферополя до Судака, в Алушті також, імовірно, були прильоти. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал.

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По Алушті та частині ФСБ були прильоти

Російські загарбники писали, що нібито "всі ворожі цілі в небі були збиті". Однак у мережі люди поширювали кадри, які спростовували тези окупантів.

Зокрема, у мережі поширювали момент з вибухом у тимчасово окупованій Алушті. На місці влучання утворилася вогняна куля диму.

У Алушті був приліт: дивіться відео

Окрім того, партизани з руху "Атеш" писали, що внаслідок прильоту в Криму у росіян є "двохсоті". Більше даних буде відомо 24 травня від агентів руху опору.

Кримчани ви чуєте звуки вибухів! Це результат нашої спільної роботи як однієї команди,

– зазначили в "Атеші".

Також у мережі писали, що поблизу Алушти міг бути приліт у військову частину ФСБ. А у Перевальному могло прилетіти у військову частину бригади берегової охорони.

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Місцеві пабліки почали повідомляти про вибухи у Криму о 22:14. За даними місцевих жителів, вибухи чули у Сімферополі, а також у Саках.

Також російські пропагандисти писали про "роботу протиповітряної оборони". Вибухи також чули й у Гвардійському.

Окрім того, кримські телеграм-канали писали про вибухи в районі Перевального, які чули у Ялті й Алушті. Окупанти писали, що півострів нібито атакують безпілотники, хоча доказів своїм словам, як завжди, не навели.

Водночас пабліки писали, що між Орлівкою і Качею працює ворожа ППО. А у Білогірську нарахували до 15 вибухів. Тривогу оголосили й у військових частинах по всьому Криму.

Деякі пропагандистські канали писали, що Крим нібито атакують балістикою. Росіяни на півострові нарахували у небі "до 16 ракет". Також вибухи чули в Судаку.

Також вибухи лунали й на півночі Криму, зокрема, у Джанкої. За даними окупантів, атака нібито була комбінована. Гучно було й у Євпаторії, а також у Севастополі. В останньому місті начебто припинив рух морський пасажирський транспорт.

Варто зазначити, що росіяни не могли визначитися, якими саме ракетами атакували Крим. Одні писали, що це нібито ATACMS, а інші, що Storm Shadow.

Місцеві також писали, що під час атаки на Крим у Сімферополі не вмикали сирену і не було повітряної тривоги. Крім того, за даними російських пропагандистів, Кримський міст під час тривоги нібито не закривали, а рух там продовжувався у звичайному режимі.