Від Варшави до Лісабона: Україна покаже європейцям знищену російську техніку

На жаль, про війну в Україні починають говорити по всьому світу все менше. Тож в нашій державі ухвалили рішення нагадати про неї. А для цього використають знищену ворожу техніку.

Про це розповів в інтерв'ю міністр оборони України Олексій Резніков. Він зауважив, що знищену російську техніку возитимуть європейськими містами.

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Генерали Росії хочуть бачити свої танки у Лісабоні

Олексій Резніков підкреслив, що недостатньо усунути від влади Володимира Путіна. На жаль, це не припинить війну. А все тому, що Україну ненавидить у Росії не лише її диктатор, а й вся політична верхівка. Ба більше, він переконаний, що генерали країни-агресорки хотіли б увійти танками до самого Лісабона.

І ми допоможемо в цьому, щоб російські танки були в Європі, але як брухт. Ми плануємо провести виставки знищеної російської техніки. Розпочнемо з Варшави, а потім – Берлін, Париж, Мадрид і врешті – Лісабон,

– підкреслив Резніков.

До слова, ворог щоденно втрачає як живу силу, так і техніку у війні проти України. Від початку повномасштабного вторгнення вдалось ліквідувати майже 34 тисячі окупантів. І ця цифра лише зростає.

За минулу добу знищили 200 окупантів

Наші захисники та захисниці упродовж минулої доби ліквідували 200 російських бійців. А от від початку повномасштабного вторгнення вдалось долучити до лав "двохсотих" 33 800 загарбників.

Дані Генштабу свідчать також про знищену ворожу техніку. На брухт уже перетворили 1477 танків, 3588 бойових броньованих машин, 749 артилерійських систем, 238 реактивних систем залпового вогню, 98 одиниць засобів ППО.

А ще на балансі ворога стало на 216 літаків, 181 гелікоптер, 601 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 130 крилатих ракет, 14 суден, 2527 автомобілів і автоцистерн, а також 55 одиниць спецтехніки менше.

Росіяни поки гуманно ставляться до військовополонених

Що стосується обміну військовополоненими, то Олексій Резніков переконаний у наявності відповідної можливості. Ба більше, російська сторона наразі дотримується норм утримання. Нагадаємо, що вони прописані у конвенції стосовно гуманного ставлення до військових, які потрапили у полон.

Але він не знає достеменно, скільки часу росіяни будуть готові так себе поводити. Крім того, він додав, що Україна продовжує вести переговори з країною-агресоркою щодо звільнення з полону захисників "Азовсталі".

Яка зараз ситуація на фронті – оперативна інформація від Генштабу: дивіться відео