Хто виграв у першому раунді війни між Ізраїлем та ХАМАС

Характер зіткнень в Ізраїлі говорить про хороше планування операції з боку ХАМАС. Точніше, із боку їхніх іранських інструкторів. Хай там як, є факт захоплення бази однієї з дивізій ЦАХАЛ, є вуличні бої в ізраїльських містах.

Імідж грізної ізраїльської армії дав тріщину

Інформаційно Ізраїль поки що програв. Мовиться не про західний світ, ці країни не є цільовою групою.

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Для арабських держав створена картина того, що "партизани" можуть громити ізраїльську армію. Тобто імідж грізної та майже непереможної сили дав тріщину. Враховуючи підібраний привід для активізації – виламані ізраїльськими радикалами ворота мечеті Аль-Акса (одна з трьох основних святинь Ісламу), "проведення обрядів" і прогулянки туристів на Храмовій горі – активізація ХАМАС це як акт "захисту віри".

Навіть стримані у перших оцінках турки та саудити змушені були у своїх заявах окремо зупинятися на неприпустимості наруги над ісламськими святинями.

Зауважу, що Іран отримав чудову добірку інформації про протоколи реагування сил безпеки Ізраїлю та "слабкі місця" таких алгоритмів.

Що довше триватиме війна, то менше шансів на примирення

Політичні результати наразі проміжні. Намічені діалоги між Ізраїлем і Саудівською Аравією та Ізраїлем і ОАЕ, ймовірно, будуть поставлені на паузу. На тлі розморожування відносин цих країн з Іраном Тегеран отримує свої бонуси.

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Наземна операція неминуче спричинить велику кількість жертв серед жителів Сектору Гази. Відповідно це посилить антиізраїльські настрої в арабському світі. Простіше кажучи, чим довше триватиме війна, то менші шанси на врегулювання давніх суперечок Ізраїлю з аравійськими монархіями.

Крім того, наземна операція у Секторі Гази, незалежно від її результатів, посилює радикальні настрої серед палестинців. Тут доречно згадати кризу ФАТХ на чолі з Махмудом Аббасом. Це Західний Берег і ослаблення партнерів Тель-Авіва мирним процесом неминуче призведе до заповнення вакууму більш радикальними політичними силами.

Для самого Ізраїлю за наслідками війни можна передбачити суттєві перестановки в уряді та керівництві військового блоку.

Так. Але тут потрібна дуже потужна і швидкоплинна операція. Максимум – кілька днів. І знову повертаємось до ролі Ірану. Якщо бійці ХАМАС раптом "освоять" ізраїльську бронетехніку і почнуть застосовувати проти ЦАХАЛ, це буде практично прямим свідченням того, що в лавах нападників є високопрофесійні іранські військові.

У разі затягування конфлікту є ймовірність його масштабування. Зокрема переростання у регіональну війну. До речі, масована ракетна атака показала межі міцності ізраїльського "залізного купола" – будь-яку систему ППО можна "перевантажити" кількістю цілей.

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Зі Сектору Гази атаки вже неможливі? Не забуваймо про Західний Берег, де ситуація для Ізраїлю набагато складніша. Це території, населення та ізраїльські поселення на арабській території, які треба захищати.

Як Україні повернутися на перші шпальти світових ЗМІ

Які наслідки для України? Поки що можна констатувати одне – тема російсько-української війни, щонайменше на тиждень вилетіла з порядку денного у ЗМІ. Повернутися навіть на умовну "другу смугу" можливо буде у трьох випадках:

відверто шокуючим воєнним злочином Росії;

подією на фронті (масштабний успіх будь-якої зі сторін);

тривалою та кропіткою роботою українських дипломатів та медійників.

Зникнення з порядку денного не дає миттєвого результату, але суттєво ускладнює лобіювання питань посилення допомоги Україні.