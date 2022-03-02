Від влучання російської ракети в "Ольвію" загинув громадянин Бангладеш

Російський загарбники обстріляли порт поблизу Миколаєва. Ракета окупантів потрапила в іноземне судно, загинула людина.

Відповідну інформацію 2 березня підтвердили у спеціалізованому морському порту "Ольвія".

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У Миколаєві після влучення російської ракети в іноземне судно загинув громадянин Республіки Бангладеш,

– мовилося у повідомленні.

Окупанти атакували судно Бангладеш

Пресслужба Адміністрації морських портів України зазначила, що в судно Banglar Samriddhi під прапором Бангладеш, яке стоїть у порту "Ольвія", 2 березня влучила ракета Росії. Там спалахнула пожежа.

Спершу були дані про те, що постраждалих унаслідок обстрілу немає, однак жертва все-таки є.

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