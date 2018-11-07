Від чого залежить жіноча сексуальність і лібідо

Гормони – це біологічно активні речовини в організмі, які виробляються залозами внутрішньої секреції, а потім потрапляють в кров і регулюють обмін речовин. Саме баланс гормонів в організмі забезпечує правильне функціонування всіх систем життєдіяльності.

Як розповіла ендокринолог Марія Водолазько, більшість жіночих захворювань пов'язані з порушенням гормональних процесів в організмі, передає Еlle.

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Найважливішим жіночим статевим гормоном є естроген, який відповідає за жіночу красу, сексуальність, м'якість та жіночність. Якщо його в організмі не вистачає, то це може проявлятися депресією, дратівливістю, стомлюваністю, зниженням сексуального потягу (лібідо) та збільшенням маси тіла.

Тож жінкам дуже важливо стежити за рівнем свого естрогену. Якщо його замало, то лікарі призначають гормональну терапію або фітотерапію.

Які продукти містять естрогени:

- насіння льону;

- кунжутне насіння;

- бобові;

- кава;

- абрикоси.

До слова, солодка їжа (прості вуглеводи) при надлишку сприяючи збільшенню маси тіла. Через це у крові зростає рівень глюкози та інсуліну, що призводить до синдрому полікістозних яєчників (складний комплекс симптомів, обумовлений порушенням у структурі яєчників), який може спричинити безпліддя. Тож варто не зловживати такими продуктами.

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