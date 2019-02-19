Від Львова до Одеси і Донецька: перелік храмів, які планувала атакувати ФСБ Росії

Федеральна служба безпеки Росії планувала напади на храми у шести областях України. Серед них - церкви Московського патріархату, костели та навіть синагога.

Список храмів, які могли стати жертвами спецслужб РФ оприлюднила Служба безпеки України.

Читайте також: Скільки парафій має УПЦ Московського патріархату у кожній області України (інфографіка)

Росія планувала для провакацій атакувати п'ять храмів у Волинській області: храм Миколи Чудотворця, костел в селищі Маневичі, костел Пресвятого Серця Ісуса Христа, каплицю Вознесіння Господнього у Горохові та Луцьку релігійну громаду прогресивного юдаїзму.

У Чернігівській області напади мали відбутись на три храми: Свято-Вознесенський храм УПЦ МП, Синагога у Чернігові та костел святих Апостолів Петра і Павла у Ніжині.

Атака на чотири храми планувалвсь в Одеській області. Серед них – храм на честь святих рівноапостольних Кирила і Мефодія, Болгарська Свято-Георгіївська церква у Білгороді-Дністровському, церква святого Григорія Просвітителя в Одесі та Одеська синагога.

У Донецькій області ФСБ РФ хотіла влаштувати напад також на 4 святині: синагогу у Маріуполі, храм Святого Різдва Богородиці у селі Бугас, церкву Георгія Побідоносця у селищі Сартана та Свято-Успенську Святогорську Лавру у місті Святогорськ.

Від рук Росії-агресора могли постраждати три храми у Запорізькій області: католицький Собор Бога Отця Милосердного, костел Різдва Пресвятої Діви Марії у Бердянську та релігійна громада (парафія) святого отця Піо в Запоріжжі харківсько-запорізької дієцезії римсько-католицької церкви.

У Львівській області ФСБ планувала напад на один храм – Вірменський кафедральний собор Успіння пресвятої Богородиці.

Які агресивні провокації придумала Росія?

В СБУ відзначили, що за планом спецвідомства Росії передбачалася розсилка із фейкових акаунтів електронних повідомлень. Зокрема, нібито від імені патріотичних проукраїнських сил повідомлення з погрозами фізичної розправи мали приходити авторитетним клірикам УПЦ, Римо-католицької церкви та єврейських релігійних громад.

Окрім того, російські спецслужби планували організацію побиття та навіть вбивства відомих представників духовенства Московського патріархату, до яких мали би бути залучені реальні представники патріотичних рухів та учасники АТО. ФСБ хотіла використати їх, влаштовуючи різні провокації.

Як Росія причетна до спроб підпалу церков УПЦ МП?Служба безпеки України викрила провокативні плани спецслужб Російської Федерації, які хотіли внести розбрат у церковне життя України. Вони та підпорядковані їм МГБ ЛНР/ДНР шукали людей, які за 2 тисячі доларів могли би підпалити культові споруди УПЦ МП.



Російські спецслужби навіть вигадали алгоритм дій, за якими виконувач злочину повинен був намалювати на місці певний малюнок. Після цього, зняти на відео темряву і загоряння храму, хоча б 10 секунд.



СБУ уже затримала одного такого виконувача. Однак вербувальна діяльність спецслужби РФ продовжується і досі.