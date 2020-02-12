Від початку року Boeing не отримав жодного замовлення: причина

Американська компанія Boeing у січні 2020 року не отримала жодного замовлення на нові літаки. Натомість в її конкурента – комппанії Airbus – замовили понад 270 літаків.

Про критичну ситуацію авіакомпанії Boeing повідомляє CNBC.

Читайте також: У літаках Boeing 737 MAX виявили нову проблему: у чому суть

У Boeing прозвітували про повільний старт у 2020 році, повідомивши про відсутність замовлень на нові літаки в січні,

– йдеться в повідомленні.

Однак за раніше укладеними контрактами компанія поставила 13 нових літаків: шість – 787 Dreamliner, два – 777, два – 767 і три – 737NG.

Водночас зросла кількість замовлень у конкурента Boeing – компанії Airbus. У січні вона отримала замовлення на 274 комерційних літаки.

Що відомо про збитки Boeing

Наприкінці січня компанія Boeing відзвітувала про фінансові показники. За 2019 рік чистий збиток компанії склав 636 мільйонів доларів. Це вперше з 1997 року компанія завершила рік зі збитками.

Погані результати Boeing пов'язані з проблемами літака 737 MAX. По всьому світі його припинили експлуатувати у березні 2019 року. Це пов’язано з низкою авіакатастроф літака цієї моделі.

Що відомо про авіакатастрофи з Boeing 737 MAX

10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до столиці Кенії Найробі. Загинули 149 пасажирів із 35 країн світу і 8 членів екіпажу. Літак упав через 6 хвилин після зльоту.

Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 Max 8 29 жовтня 2018 року літак Boeing 737 Max 8 індонезійської авіакомпанії Lion Air виконував рейс із Джакарти в Панкалпінанг і впав у море через 13 хвилин після вильоту. Тоді загинули 189 людей – 8 членів екіпажу і 181 пасажир.

Дані розслідувань свідчать, що причина авіакатастроф – проблеми з системою управління польотом у літаків сімейства 737 MAX.

Дізнайтесь більше: Смертоносний Boeing 737 MAX: подробиці скандалу з літаками авіакомпанії

Що відомо про Boeing та Airbus? Boeing – одна з найбільших світових аерокосмічних та оборонних корпорацій. Заснована Вільямом Боїнгом у Сієтлі, США. У 1997 році об'єдналась з МакДоннел Дуглас. З 2001 року міжнародна штаб-квартира компанії розташована у Чикаго.



Airbus – одна з найбільших авіабудівних компаній, що виготовляє однойменні пасажирські, вантажні, військово-транспортні літаки. Штаб-квартира компанії розташована у місті Бланьяк, Тулуза, Франція.