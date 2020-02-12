Від початку року Boeing не отримав жодного замовлення: причина
Американська компанія Boeing у січні 2020 року не отримала жодного замовлення на нові літаки. Натомість в її конкурента – комппанії Airbus – замовили понад 270 літаків.
Про критичну ситуацію авіакомпанії Boeing повідомляє CNBC.
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У Boeing прозвітували про повільний старт у 2020 році, повідомивши про відсутність замовлень на нові літаки в січні,
– йдеться в повідомленні.
Однак за раніше укладеними контрактами компанія поставила 13 нових літаків: шість – 787 Dreamliner, два – 777, два – 767 і три – 737NG.
Водночас зросла кількість замовлень у конкурента Boeing – компанії Airbus. У січні вона отримала замовлення на 274 комерційних літаки.
Що відомо про збитки Boeing
- Наприкінці січня компанія Boeing відзвітувала про фінансові показники. За 2019 рік чистий збиток компанії склав 636 мільйонів доларів. Це вперше з 1997 року компанія завершила рік зі збитками.
- Погані результати Boeing пов'язані з проблемами літака 737 MAX. По всьому світі його припинили експлуатувати у березні 2019 року. Це пов’язано з низкою авіакатастроф літака цієї моделі.
Що відомо про авіакатастрофи з Boeing 737 MAX
- 10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до столиці Кенії Найробі. Загинули 149 пасажирів із 35 країн світу і 8 членів екіпажу. Літак упав через 6 хвилин після зльоту.
- 29 жовтня 2018 року літак Boeing 737 Max 8 індонезійської авіакомпанії Lion Air виконував рейс із Джакарти в Панкалпінанг і впав у море через 13 хвилин після вильоту. Тоді загинули 189 людей – 8 членів екіпажу і 181 пасажир.
- Дані розслідувань свідчать, що причина авіакатастроф – проблеми з системою управління польотом у літаків сімейства 737 MAX.
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Що відомо про Boeing та Airbus? Boeing – одна з найбільших світових аерокосмічних та оборонних корпорацій. Заснована Вільямом Боїнгом у Сієтлі, США. У 1997 році об'єдналась з МакДоннел Дуглас. З 2001 року міжнародна штаб-квартира компанії розташована у Чикаго.
Airbus – одна з найбільших авіабудівних компаній, що виготовляє однойменні пасажирські, вантажні, військово-транспортні літаки. Штаб-квартира компанії розташована у місті Бланьяк, Тулуза, Франція.