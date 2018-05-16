"Від України завжди чекають більшого": Руслана розповіла, чому MELOVIN отримав низькі оцінки

Українська співачка, переможниця Євробачення 2004, Руслана пояснила, чому в цьогорічному пісенному конкурсі представник України MELOVIN отримав такі низькі оцінки журі.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Фактам".

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Україна, хоч і не так давно, але дуже гідно представлена на конкурсі. А наші з Джамалою перемоги поставили високу планку. Від представників України завжди чекають більшого,

– зазначила Руслана.

Зокрема, співачка додала, що гарний виступ на конкурсі – ще не запорука результату.

Зокрема, на думку першої української переможниці Євробачення, організатори пісенного конкурсу "дуже не люблять і бояться політичних контекстів".

"Як можна підкупити журі всіх країн? Це ж як на них треба тиснути? Якщо б такий факт був, це відразу спливло б і розгорівся неймовірний скандал з подальшою миттєвою дискваліфікацією. Глядачі голосують за ту емоцію, яку отримують за три хвилини виступу артиста. Журі — це професіонали, які висувають більш жорсткі вимоги", – наголосила вона.

Нагадаємо, співак MELOVIN, який відкрив шоу ефектним виступом, не отримав підтримки європейських журі. Експерти лише двох країн – Азербайджану та Молдови – дали 11 балів українцю. Однак європейські глядачі активно голосували за конкурсанта, ввівши його в десятку кращих вокалістів Євробачення 2018. На офіційному сайті конкурсу з'явилась інформація, як саме проголосували люди за талановитого MELOVIN'a.



Загалом Україна отримала від глядачів 119 балів. Відтак MELOVIN, за результатами голосування європейців та журі, посів 17 місце.

Євробачення 2018 фінал: MELOVIN – Under The Ladder (дивіться відео виступу):



