Від яких напоїв краще відмовитися на борту літака
На борту літака стюардеси пропонують пасажирам скуштувати їжі та випити гарячого чаю чи кави. Та він останніх варто відмовитися.
Про це пише газета The New York Post з посиланням на експертів Food Policy Center з Хантерського коледжу у Нью-Йорку.
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Фахівці опитали співробітників 11 авіакомпаній щодо процедур обслуговування резервуарів для води. Виявилося, що речі, які не є помітними для пасажирів, не мають пріоритету для прибирання.
Виконавчий директор Чарльз Платкін Food Policy Center зазначив, що коли літак приземляється, то цистерни з водою не випорожнюються і не очищаються, оскільки на це немає часу.
Резервуар для води заповнюють рідиною доверху після кожного використання. Все, що осідає на дні, залишається у воді.
Правила американських авіакомпаній передбачають очищення цистерн з водою чотири рази на рік. Експерт також порекомендував взяти з собою антисептик і використовувати його після відвідин убиральні.
Тому експерти не радять пасажирам пити каву і чай, які подаються на борту літаків, оскільки там можуть бути присутні небезпечні для людини бактерії, наприклад, кишкова паличка.
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