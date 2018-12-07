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      Від яких напоїв краще відмовитися на борту літака

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      Від яких напоїв краще відмовитися на борту літака
      Від яких напоїв краще відмовитися на борту літака / Фото з вільних джерел

      На борту літака стюардеси пропонують пасажирам скуштувати їжі та випити гарячого чаю чи кави. Та він останніх варто відмовитися.

      Про це пише газета The New York Post з посиланням на експертів Food Policy Center з Хантерського коледжу у Нью-Йорку.

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      Фахівці опитали співробітників 11 авіакомпаній щодо процедур обслуговування резервуарів для води. Виявилося, що речі, які не є помітними для пасажирів, не мають пріоритету для прибирання.

      Виконавчий директор Чарльз Платкін Food Policy Center зазначив, що коли літак приземляється, то цистерни з водою не випорожнюються і не очищаються, оскільки на це немає часу.

      via GIPHY

      Резервуар для води заповнюють рідиною доверху після кожного використання. Все, що осідає на дні, залишається у воді.

      Правила американських авіакомпаній передбачають очищення цистерн з водою чотири рази на рік. Експерт також порекомендував взяти з собою антисептик і використовувати його після відвідин убиральні.

      Тому експерти не радять пасажирам пити каву і чай, які подаються на борту літаків, оскільки там можуть бути присутні небезпечні для людини бактерії, наприклад, кишкова паличка.

      via GIPHY

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      Теги: Здоров'я Здорове життя Інфекція
      Джерело: 24 Канал
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