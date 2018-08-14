Від якої хвороби вбереже чорнослив

Чорнослив допомагає знизити ризик розвитку остеопорозу – вимивання з кісток мінеральних речовин, що призводить до їх крихкості.

Про це розповіли американські науковці, які провели відповідні спостереження, передає Іrishtimes.

В рамках експерименту вони поділили учасниць на дві групи. Перша група жінок щодня вживала в їжу чорнослив, а друга – сушені яблука.

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З'ясувалось, що у першої групи спостерігалася більш висока міцність кісток. Тож регулярне вживання сушених слив допомагає знизити ризик розвитку остеопорозу.

Адже чорнослив багатий на такі корисні речовини, як: фосфор, калій, кальцій, кобальт, магній та натрій. Ці всі елементи позитивно впливають на міцність скелета у жінок.

Для дорослих, у середньому, рекомендовано вживати 1,0 г кальцію на день, дітям до 18 років – 1,3 г.

Для кращого засвоєння мінералу необхідно вживати достатньо білкової їжі і частіше бувати на свіжому повітрі, аби отримувати достатньо вітаміну D.

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