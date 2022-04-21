Видали Єйськ за Херсон: в РНБО показали, як працює роспропаганда на внутрішню аудиторію

Російська пропаганда не втомлюється промивати мізки своїм громадянам і створює фейк за фейком. Тепер пропагандисти видали російське місто Єйськ за наш Херсон.

Пропагандисти створили картинку, де щасливі люди гуляють по парку

Центр протидії дезінформації при РНБО вкотре продемонстрував, як пропаганда в Росії працює на внутрішню аудиторію.

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Повідомляється, що на російському телеканалі НТВ показали сюжет начебто з Херсона, який перебуває під тимчасовою окупацією Росії.

Пропагандисти створили картинку, де щасливі люди гуляють по парку. У сюжеті окупантів немає жодних зруйнованих від війни будинків. Також у створеній Росією картинці працює вся інфраструктура.

Та проблема в тому, що в сюжеті показано російське місто Єйськ, а не Херсон.

Репортаж створений з фейків, а всі, крім жителів цього міста, проковтнуть цю дезінформацію і продовжать підтримувати "русскій мир",

– констатували в ЦПД.

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