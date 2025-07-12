Кадирівці допомагали журналістці NYT створити репортаж з Курщини: МЗС України вибухнуло критикою

Популярна американська газета The New York Times 12 липня опублікувала репортаж з Курської області. Як виявилося, готувати його допомагали воєнні злочинці з російського "Ахмату".

Першим на кричущу колаборацію звернув увагу журналіст Остап Яриш. У пості в соцмережі "Х" він нагадав, що "Ахмат" відомий своїми військовими злочинами — зокрема тортурами, стратами цивільних, мародерством і участю в фільтраційних операціях. Ба більше, їх активно використовували як інструмент кремлівської пропаганди, передає 24 Канал.

Дивіться також Путін готується до "ключової битви": DW пояснило збільшення масованих атак на Україну

"Найдурніше рішення"

Пізніше пост Яриша ретвітнув речник МЗС України Георгій Тихий. Він розкритикував рішення The New York робити репортаж разом із російськими воєнними злочинцями, назвавши його "найдурнішим".

Це не є "баланс" чи "інша сторона історії". Це просто надання майданчика російській пропаганді для введення аудиторії в оману. Сумно бачити, як маніпуляції рівня Дюранті знову повертаються в NYT,

– написав Тихий.

Довідка: Волтер Дюранті – кореспондент NYT у 1930-х, відомий тим, що заперечував Голодомор і виправдовував сталінський режим.

Тим часом користувачі мережі звернули увагу, що авторка репортажу – Нанна Гайтманн – мешкає у Москві.

До слова, нещодавно головком Олександр Сирський заявляв, що українські сили відновлюють позиції та утримують контроль на територіях Курської та Бєлгородської областей Росії, "сковуючи" значну кількість противника у прикордонні.