Видатне військове досягнення, – Арестович про збиття російського гелікоптера 95 бригадою ЗСУ
Олексій Арестович розповів про важливі досягнення Збройних Сил України станом на 7 квітня. За його словами, 95 бригада змогла збити російський гелікоптер.
Про це радник глави Офісу Президента розповів під час брифінгу, передає 24 канал.
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За його словами, ворог зосередив основні зусилля своєї авіації переважно в зоні ООС, бо на решті території України їх впевнено збивають наші Повітряні Сили.
Як ми бачили, 95 бригада збила російський гелікоптер пострілом з протитанкового ракетного комплексу. Це видатне військове досягнення,
– наголосив Арестович.
До слова, бійці 95 ОДШБр 5 квітня показали, як працює вітчизняний протитанковий комплекс "Стугна". Демонстрація вийшла яскравою – наші захисники збили найновіший російський ударний вертоліт Ка-52.
"Стугна" проти російського ударного вертольота: відео
Додамо, що військовослужбовці частин повітряного командування "Центр" продовжують нищити окупантів. За тиждень зенітні ракетні війська збили понад 30 повітряних цілей ворога. Захисники кажуть, що могли б робити це значно ефективніше, якби у них була сучасна зброя від партнерів.