Відбілюють злочини Кремля: чому тиск Трампа на Київ не принесе миру

Спільні заходи української та російської делегацій у Вашингтоні стали вимушеним кроком для Києва, проте вони нормалізують агресію Кремля. Публічне урівнювання сторін становить загрозу, оскільки відбілює злочини Москви.

Про це розповіла 24 Каналу українська журналістка та медіарадниця Razom for Ukraine Катерина Лісунова. Вона наголосила, що Україна змушена долучатися до подібних переговорних процесів, оскільки критично потребує гарантованої американської допомоги та прагне зберегти стратегічне партнерство зі США.

Загроза урівнювання жертви та агресора

Катерина Лісунова зауважила, що демонстративне зближення та створення однакового ставлення до обох сторін фактично стирають різницю між жертвою та нападником. За її словами, це прямий шлях до нормалізації збройної агресії Росії в очах світової спільноти. Тому подібна риторика не має нічого спільного з фактами та спрямована на зменшення відповідальності Москви за масові звірства в Україні.

Якщо надія на нові домовленості і є, то росіяни порушать їх одразу ж після підписання. Така історична практика. Тому я думаю, що українці не є наївними в цьому питанні. Це питання того, чи західний світ досі настільки наївний, щоб довіряти "рускому міру",

– наголосила медіарадниця Razom for Ukraine.

Чому тиск на Київ не принесе миру

Лісунова пояснила, що американські посадовці можуть помилково вважати тиск на Україну простішим шляхом для досягнення швидкої політичної перемоги. Однак така стратегія демонструє нерозуміння регіональних реалій, оскільки будь-який примус лише посилює внутрішній спротив українського народу.

Крім того, подібні кроки знецінюють міжнародні зусилля союзників, які системно будують санкційні обмеження та ізолюють режим у Москві. Медіарадниця Razom for Ukraine вважає, що кінцева мета Володимира Путіна полягає у відродженні СРСР і подальшому захопленні європейських територій, через що країна-агресор абсолютно не зацікавлена в реальному мирному врегулюванні.

Раніше фахівці застерігали, що спроба посадити сторони за один стіл у Вашингтоні несе значні дипломатичні ризики та підміняє поняття щодо відповідальності агресора.

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