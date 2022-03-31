Відбиті атаки, зруйнована техніка та знищені повітряні цілі: ЗСУ успішно стримують окупантів

Українське угруповання Повітряних Збройних Сил України продовжує знищувати ворога. Так, впродовж 30 березня, їм вдалося ліквідувати 7 повітряних одиниць російської техніки.

Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних Сил України, яке оприлюднили вранці 31 березня.

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Що відомо про свіжі втрати ворога

Генштаб повідомляє, що за попередню добу було уражено 7 повітряних цілей російської техніки. Це зокрема:

4 літаки,

БПЛА (безпілотний літальний апарат),

2 крилаті ракети.

Авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення техніки,

– йдеться у зведенні.

Крім того, противник зазнав втрат і у живій силі.

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