Відбиті атаки, зруйнована техніка та знищені повітряні цілі: ЗСУ успішно стримують окупантів

31 березня 2022 , 08:16
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Джерело:

Генеральний штаб ЗСУ

Українське угруповання Повітряних Збройних Сил України продовжує знищувати ворога. Так, впродовж 30 березня, їм вдалося ліквідувати 7 повітряних одиниць російської техніки.

Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних Сил України, яке оприлюднили вранці 31 березня. 

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Що відомо про свіжі втрати ворога 

Генштаб повідомляє, що за попередню добу було уражено 7 повітряних цілей російської техніки. Це зокрема:

  • 4 літаки,
  • БПЛА (безпілотний літальний апарат),
  • 2 крилаті ракети.

Авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення техніки,
– йдеться у зведенні. 

Крім того, противник зазнав втрат і у живій силі.

Зверніть увагу – оперативна інформація станом на 06:00 31.03.2022 щодо російського вторгнення

 

Автор: Юлія Бабич