Це щоденна, важка, кропітка робота, – у ЗСУ прокоментували відбиття терикона у межах Горлівки
Цей терикон росіяни окупували ще у 2014 році. Наприкінці 2023 року у межах Горлівки знову майорить прапор України.
Начальник служби зв'язків з громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо прокоментував відбиття терикона у Горлівці. Він поділився своїми думками в етері телемарафону, передає 24 Канал.
До теми Українські військові відбили один із териконів у межах Горлівки
Яка ситуація під Горлівкою
Фітьо нагадав, що Генштаб у своїх зведеннях повідомляв про те, що наші воїни продовжують штурмові дії південніше від Бахмута.
Українські захисники перебувають в активній обороні. Тобто, за будь-якої кращої нагоди переходять до атак, покращують свої тактичні положення,
– сказав він.
Речник Командування Сухопутних військ ЗСУ зауважив, що інформація про відбиття терикона є приємною новиною, але це "не є якась сенсація".
Це щоденна, важка, кропітка робота наших захисників. І відповідно на даному етапі вона принесла ось такий результат,
– пояснив Фітьо.
Спікер зазначив, що таких окупованих териконів та загалом територій в Україні ще багато. Він закликав українців запастися силами та мобілізуватися всією країною, щоб звільнити наші землі від російських окупантів.
Що цьому передувало
У вівторок, 12 грудня, у День сухопутних військ України наші воїни відбили один з териконів та захопили позиції російських окупантів. Володимир Зеленський повідомив, що це сталося у межах Горлівки.
Це зробила штурмова група 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила. Президент назвав її членів героями.
Інші новини про ситуацію під Горлівкою
- Не так давно ЗСУ вдарили по мосту між Горлівкою та Ясинуватою. Його руйнування ускладнило логістику російським загарбникам.
- Раніше боєць ЗСУ Євген Ієвлєв у розмові з 24 Каналом повідомив, що через спроби росіян наступати на Авдіївку почастішали обстріли позицій наших воїнів, які розташовані на північному заході від Горлівки. Втім, наші захисники продовжують їх утримувати та допомагають стримувати загарбників.
- Нагадаємо, влітку 2023 року українські воїни встановили український прапор на іншому териконі в районі Горлівки. Це зробили бійці 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила та правоохоронці з Торецького відділення Національної поліції.