Відбивали повітряну атаку з тимчасово окупованого Криму: підрозділи ППО провели навчання

У Херсонській області провели тренування підрозділи протиповітряної оборони угруповання військ "Південь". Ймовірні повітряні атаки з Криму відбивали розрахунки зенітних ракетних комплексів 9А33 БМ3 "Оса-АКМ".

Зенітний ракетний комплекс призначений для прикриття сил і засобів наших підрозділів у всіх видах бойових дій. Офіцери "Півдня" розповіли, що потенційні цілі ЗРК – ворожі безпілотники, гелікоптери, літаки, та наземна техніка.

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ЗРК має хорошу прохідність та може долати водні перешкоди

ЗРК "Оса-АКМ" має хорошу прохідність і може долати водні перешкоди вплав та має високі вогневі можливості і дозволяє знищувати різні цілі, на відстані до 10 кілометрів, при цьому ціль можна виявити на віддалені до 45 кілометрів,

– пояснив офіцер.

Задля цього тренують особовий склад підрозділів ППО. Це дає можливість бути напоготові відносно дій ворога на межі з тимчасово окупованим Кримом.

Розрахунки "Оси-АКМ" тренуються в умовах наближених до бойових

У Командуванні об'єднаних сил ЗСУ розповіли, що тренування розрахунків відбувається в умовах максимально наближених до бойових. За словами генерал-лейтенанта Сергія Наєва, поставлені умовним противником радіоелектронні перешкоди не заважають військовим здійснювати розвідку обстановки та знищувати безпілотні апарати.

Дивіться фото з навчань угруповання військ "Південь":

Коротко про останні навчання українських військових:

Військові, які виконують бойові завдання на адмінмежі з Кримом, вдосконалювали стрільби зі станкових автоматичних гранатометів АГС-17.

На початку січня біля тимчасово окупованого Криму проводили тренування українські розвідники.

Також у цей самий час угруповання "Південь" провели навчання біля адмінмежі з півостровом: гранатометники виконували завдання зі знищення танків.

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Текст публікації Генштабу ЗСУ:

На Херсонщині підрозділи протиповітряної оборони угруповання військ "Південь" провели тренування розрахунків зенітних ракетних комплексів 9А33 БМ3 "Оса-АКМ", який на сьогоднішній день залишається грізним та потужним автоматизованим військовим зенітно-ракетним комплексом і призначений для прикриття сил і засобів наших підрозділів у всіх видах бойових дій.