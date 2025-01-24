Адміністрація Трампа не збирається безпосередньо брати участь у відбудові України, – Bloomberg

Україна намагається заручитися усебічною підтримкою нової адміністрації США. Однак, подейкують, що не усіма українськими питаннями команда Трампа збирається займатися.

Зокрема, йдеться про допомогу у післявоєнній відбудові України. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

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Скептицизм Трампа щодо підтримки України пом'якшився

Американське видання Bloomberg, посилаючись на високопоставленого дипломата, зауважує, що адміністрація Трампа не хоче займатися відбудовою України, але, можливо, до цього залучать американський бізнес.

Команда президента (Трампа – 24 Канал) також дала зрозуміти, що нова адміністрація США не має наміру займатися безпосередньо відбудовою України, те, що, як вони припустили, буде взято на себе приватним сектором,

– йдеться у статті.

При цьому американський дипломат підкреслив, що "дискусії все ще тривають".

Попри неготовність команди Трампа займатися відбудовою, помітно, що скептицизм Трампа щодо підтримки України пом'якшився. Як пише видання, США зосередилися на наданні гарантій безпеки Україні.