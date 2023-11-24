Чи будуть у 2024 році парламентські або президентські вибори: у "Слузі народу" відповіли

Давид Арахамія розставив крапки над "і" у питанні президентських та парламентських виборів. Зокрема, мовиться про те, чи проведуть їх у 2024 році.

За словами Арахамії, їх не буде. Володимир Зеленський залишиться чинним президентом.

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Я думаю, що давайте будемо покроково йти, – наступний рік я не вважаю що взагалі якісь вибори можуть бути. Наступного року – ні парламентських, ні місцевих, ні президентських виборів не буде,

– наголосив Арахамія.

Він додав, що західні партнери не наполягають на проведенні виборів. Водночас періодично це питання підіймають. Водночас коли у цій темі доходить хоч до якоїсь конкретики, питання закривають. Ніхто не має відповіді на важливі питання. Зокрема, як голосувати військовим, чи зможуть вони балотуватися, як висловити свою волю українцям, які наразі перебувають за кордоном. Що робити, якщо повітряна тривога триватиме цілий день. Ніхто не має відповідей на ці питання.

Що про вибори президента казав Кулеба

Дмитро Кулеба раніше заявив, що сторінку виборів наразі ще не закрили. Володимир Зеленський наразі розглядає різні варіанти. Український лідер зважує усі "за" та "проти". Фактично така означає, що Зеленський розглядає можливість проведення президентських виборів навесні 2024 року.