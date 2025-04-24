Тривога по всій Україні: Росія запустила "Калібри"

В Україні оголошено тривогу через пуски ракет "Калібр" з Чорного моря. Українцям слід дотримуватись заходів безпеки та перебувати в укриттях до стабілізації ситуації.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. Уночі 24 квітня російські війська здійснили пуски крилатих ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря.

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Росіяни запустили "Калібри"

У зв'язку з цим в Україні оголосили повітряну тривогу. Сигнали пролунали спершу на півдні, а згодом поширилися на центральну частину країни, дійшовши до Хмельниччини та решти західних регіонів.

Повітряні сили попередили про можливу загрозу ракетного удару. Українців закликають не ігнорувати сигнали тривоги та одразу прямувати до найближчих укриттів.

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