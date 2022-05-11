Відбувається демонстрація активності, – Братчук про ситуацію у Придністров'ї

Придністров'я залишається територією, звідки можна очікувати провокацій, тож зараз українське командування видало відповідні розпорядження для повного контролю ситуації в цьому напрямку.

Так, за словами Сергія Братчука, на кордонах діють Збройні сили України. Окрім цього, активно працює наша система протиповітряної оборони. Про це речник Одеської ОВА розповів у ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Ситуація щодо Придністров'я

Аби запобігти провокаціям зі сторони Молдови, Одещина розпочала нарощувати Сили територіальної оборони. Проте, за словами Братчука, наразі відкритих ворожих дії щодо України не видно.

Звичайно є певна демонстрація активності на цьому напрямку, тому що окупаційним військам Росії, які там перебувають, теж треба звітувати про якісь дії,

– зазначив він.

Мінімальні ризики нападу з Придністров'я пояснюються й тим, що загарбники провалили спробу мобілізувати місцеве населення. На думку Братчука, люди, які проживають у цій зоні мають зовсім інші інтереси. Звісно, вони можуть підтримувати ворожі наративи, але вмирати за Росію там не готові.

Як приклад речник одеської ОВА наводить першу провокацію.

"Треба згадати коли начебто обстріляли так зване Міністерство державної безпеки у Тирасполі, чомусь колона людей, які тікали з Придністров'я, вишукувалася на трасі до Молдови, де буцімто притискають російську мову. Багато людей також намагалися в'їхати до України, а саме до Одеської області. Формулювання було таке, що Україна хоч і воює, але має гарант безпеки – Збройні Сили України", – розповів він.

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