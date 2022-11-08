У мережі пишуть про евакуацію жителів Миколаєва: що каже влада

Росія регулярно запускає в інформаційний простір України фейки, аби дестабілізувати ситуацію. Голова Миколаївської ОВА прокоментував черговий вкид ворожої пропаганди про евакуацію жителів Півдня.

Лише декілька днів тому владі Волині та Рівненщині довелось спростовувати інформацію про повторне вторгнення з Білорусі, як мережею почала поширюватись повідомлення про техногенну катастрофу в Миколаєві. Очільник області Віталій Кім заспокоїв жителів регіону.

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Окупанти розганяють фейк

За словами Кіма, миколаївцям не варто переживати та вірити усьому про що пишуть на підозрілих телеграм-каналах.

Розганяється фейк мережею про те, що Миколаївська область готується до евакуації. Мовляв, про це сказав пресофіцер Дмитро Плетенчук, однак це не так,

– повідомив глава ОВА.

Кім заперечив інформацію про евакуацію з Миколаївщини: дивіться відео з телеграм-каналу очільника ОВА

Він зазначив, що вороги створили клон представника військової адміністрації та від його імені дезінформують людей про евакуацію через маленькі групи. кім констатував, що влада не збирає евакуйовувати населення.

Яку саме інформацію поширюють росіяни

Фейкова сторінка пресофіцера Військової комендатури оборони Миколаєва має дуже правдоподібний вигляд, легко можна зрозуміти, що "Дмитро Плетенчук" поширює дезінформацію. Достатньо зайти на його офіційну сторінку у фейсбуці та зрозуміти, що ніяких заяв про евакуацію він не робив.

Схема стандартна: створили клон без зламу і вкидають у маленькі групи, звідки мають розтягнути панічне повідомлення на великі,

– прокоментував ситуацію сам пресофіцер



Фейковий акаунт Дмитра Плетенчука в телеграмі / Скриншот з відкритих джерел



Фейкове повідомлення з псевдоофіційної сторінки Плетенчука / Скриншот з відкритих джерел

Ситуація на Миколаївщині: актуальна інформація

Нещодавно Вітай Кім показав відео роботи ППО на Миколаївщині. За його словами, окупанти атакували регіон дронами-камікадзе, однак ЗСУ вдалось збити ворожі безпілотники.

Окрім того, декілька днів тому ворог обстрілював місто і, на жаль, були прильоти. Внаслідок російської атаки вщент згорів склад з гуманітарною допомогою, яку мали передати українцям.

Однак У Миколаєві для боротьби з дронами створили спеціальні екіпажі. Вони зможуть вражати 100 відсотків повітряних цілей, які запускає ворог по області.

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