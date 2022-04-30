Відбувся обмін полоненими між Україною та Росією: додому повернуться 14 українців
30 квітня 2022 , 17:57Читать новость на русском
Джерело:Ірина Верещук у телеграмі
30 квітня вдалося повернути 7 українських військових та 7 цивільних. Одна з військових жінок – на п'ятому місяці вагітності.
Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук. Вона зазначила, що цей обмін особливий для неї.
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Особливий обмін полоненими: що відомо
Сьогодні, 30 квітня, українська та російська сторони провели ще один обмін полонених.
Повертаємо додому 14 наших людей: 7 військових та 7 цивільних,
– розповіла Верещук.
Віцепрем'єр-міністерка наголосила, що це – непростий обмін, оскільки одна з військових жінок перебуває на п'ятому місяці вагітності.
Обмін полоненими: останні новини
- Попередній обмін відбувався 28 квітня. З російського полону вдалося звільнити 45 наших людей. 13 офіцерів та 20 солдатів, з яких 5 – поранені.
- Російського льотчика Костянтина Ярошенка, засудженого у США, обміняли на колишнього морського піхотинця Тревора Ріда, якого засудили у Росії. Обмін пройшов у Туреччині.
- Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що усі рішення щодо обміну полоненими залишаються за Україною. Саме наша сторона, на його думку, повинна вирішувати долю й іноземних військовослужбовців.
- Крім того, російські військові відпустили з полону підприємця і волонтера Ігоря Кураяна, який пробув у полоні 23 дні. Злочинці продовжують використовувати його сторінки у соцмережах.
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