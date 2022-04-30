Відбувся обмін полоненими між Україною та Росією: додому повернуться 14 українців

30 квітня вдалося повернути 7 українських військових та 7 цивільних. Одна з військових жінок – на п'ятому місяці вагітності.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук. Вона зазначила, що цей обмін особливий для неї.

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Особливий обмін полоненими: що відомо

Сьогодні, 30 квітня, українська та російська сторони провели ще один обмін полонених.

Повертаємо додому 14 наших людей: 7 військових та 7 цивільних,

– розповіла Верещук.

Віцепрем'єр-міністерка наголосила, що це – непростий обмін, оскільки одна з військових жінок перебуває на п'ятому місяці вагітності.

Обмін полоненими: останні новини

Попередній обмін відбувався 28 квітня. З російського полону вдалося звільнити 45 наших людей. 13 офіцерів та 20 солдатів, з яких 5 – поранені.

Російського льотчика Костянтина Ярошенка, засудженого у США, обміняли на колишнього морського піхотинця Тревора Ріда, якого засудили у Росії. Обмін пройшов у Туреччині.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що усі рішення щодо обміну полоненими залишаються за Україною. Саме наша сторона, на його думку, повинна вирішувати долю й іноземних військовослужбовців.

Крім того, російські військові відпустили з полону підприємця і волонтера Ігоря Кураяна, який пробув у полоні 23 дні. Злочинці продовжують використовувати його сторінки у соцмережах.

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