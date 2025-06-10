Новий етап обміну полоненими: кого вдалося повернути

10 червня закінчився перший етап нового обміну полоненими. Вдалося повернути додому захисників, які зазнали важких поранень та мають серйозні проблеми зі здоров'ям.

У Коордштабі розповіли, кого звільнили з російської неволі цього разу, передає 24 Канал.

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Повернули воїнів у категорії "важкопоранені та тяжкохворі"

На рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники:

Військово-морських сил,

Сухопутних військ,

ТрО,

ДШВ,

СБС,

прикордонної служби,

Нацгвардії,

Державної спеціальної служби транспорту.

Під час цього етапу обміну є захисники Маріуполя, які провели у полоні понад 3 роки.

Крім представників солдатського та сержантського складу, вдалося повернути додому й офіцерів.

Це був перший етап обміну у категорії "важкопоранені та тяжкохворі". Усі вони потребують негайної медичної допомоги.

Усі звільнені сьогодні оборонці мають важкі поранення та тяжкі хвороби: ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У частини визволених діагностований гепатит та туберкульоз,

– розповіли у Коордштабі.

Кого відправили у Росію

До Росії 10 червня відправили окупантів з осколковими та кульовими пораненнями, обмороженнями кінцівок, опіками, ампутаціями.

Також серед них багато військовополонених, які потрапили в полон із тяжкими захворюваннями, зокрема ВІЛ/СНІД, астма, діабет, гепатити.

Примітно, що українська сторона вважає такі захворювання важкими та відповідними за критеріями обміну. Однак у Росії ці проблеми зі здоров'ям не стали перешкодою для відправлення цих людей на таку важку війну. Підозрюємо, що МО Росії поверне всіх їх до ладу, якщо у хворих збереглися всі кінцівки,

– зауважили у проєкті "Хочу жити".

Там також додали, що для тяжко поранених та хворих росіян в українських таборах для військовополонених були створені умови, передбачені Женевськими конвенціями.

Окупанти були у лазаретах, отримували необхідну медичну допомогу, іноді навіть оперативні втручання.

Військовополонені з діабетом 1-го типу забезпечувалися інсуліном, а для хворих на ВІЛ/СНІД надавали антиретровірусну терапію для придушення вірусу в організмі.

Тим часом Росія повертає українців, які внаслідок жахливих умов утримання або навмисно були інфіковані туберкульозом чи гепатитами.

Українські воїни розповідали, що іноді росіяни навмисно не ізолюють хворих, аби вони заразили якнайбільше інших.