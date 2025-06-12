Відбувся новий обмін: додому повернулися важкопоранені та важкохворі воїни

12 червня відбувся другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів. Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, ВМС, Морської піхоти, Повітряних сил, Сил ТрО, СБС, а також нацгвардійці, прикордонники.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис президента Володимира Зеленського.

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Що відомо про обмін 12 червня

Усі звільнені 12 червня з російського полону воїни потребують лікування.

Сьогодні вдома воїни нашої армії, нацгвардійці, прикордонники. Усі потребують лікування, і їм обов'язково буде надана необхідна допомога. Це вже другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів,

– написав президент.

Він додав, що робота над поверненням всіх з російського полону триває.

"Дякуємо кожному, хто допомагає робити ці обміни можливими. Щоб кожен і кожна були вдома, в Україні", – написав Зеленський.

Як додали у Коордштабі, серед звільнених цього дня є захисники Маріуполя, які були у полоні понад 3 роки.

А декотрих українських воїнів вважали зниклими безвісти.

Омбудсман Дмитро Лубінець розповів, що найстаршому звільненому – 59 років, а наймолодшому – 22 роки.