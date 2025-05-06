Відбувся новий обмін: Україна повернула 205 воїнів
- Україна повернула 205 воїнів з російського полону, включаючи захисників Маріуполя.
- Обмін 6 травня, що є 64 за рахунком, провели за посередництва ОАЕ.
Україна повернула з російського полону 205 воїнів. Серед них захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту.
Обмін відбувся 6 травня, і він став 64 за рахунком. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.
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Що відомо про 64 обмін полоненими
Президент Зеленський розповів, що звільнені українські захисники перебували у різних регіонах країни-агресорки.
Вони були розкидані по багатьох російських регіонах, ув'язнені тюремною системою з єдиним завданням: знущання і знищення людяності,
– написав він.
Глава держави висловив вдячність усім, хто працював над цим обміном. Зокрема, посередником виступили Об'єднані Арабські Емірати.
"Дякую тим, хто небайдужий і продовжує говорити про українців у полоні. Щодня ми боремося за наших людей. Обов'язково зробимо все, щоб повернути кожного й кожну", – додав президент.
В Україну повернулися 205 воїнів / Фото Володимира Зеленського
Як уточнили у Коордштабі, додому повернулися представники Військово-морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України. Серед них 3 українські офіцери та 202 солдати і сержанти.
Визволені Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Київській областях, а також захисники з гарнізону Маріуполя,
– розповіли там.
До слова, обмін пройшов за формулою 205 на 205. У Росію повернули таку ж кількість окупантів. Це уже підтвердила сторона ворога.
Нагадаємо, що попередні обміни полоненими пройшли 19 квітня та 20 квітня, у свято Великодня. Тоді вдалося повернути додому 277 та 126 українців відповідно.