Відчайдушна акція: сухим голодуванням ветеран подолав свавілля чиновників

Член Ради ветеранів при Міністерстві ветеранів України від Дніпропетровської області Віктор Байдачний акцією сухого голодування у Києві розблокував процедуру оформлення земель для ветеранів.

2 лютого ветеран Віктор Байдачний оголосив про початок безстрокового сухого голодування під дверима Міністерства ветеранів у Києві.

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Хто такий Віктор Байдачний? За освітою він математик, програміст. Воював у складі 93-ї окремої механізованої бригади. Мав псевдо "Шнур".



Після демобілізації у 2015 році почав допомагати іншим бійцям реалізувати своє право на землю. Під час участі в одному з телевізійних шоу, куди його запросили як фахівця-волонтера із земельних питань, йому запропонували роботу у Дніпропетровській ОДА. Він погодився.



Зараз є інспектором з патріотичного виховання управління з питань учасників АТО при Дніпропетровській обласній державній адміністрації, членом Ради ветеранів України при Міністерстві ветеранів України від Дніпропетровської області.

Як розповів 24 каналу сам Байдачний, до акції голодування вдався через відчай – привернути увагу до блокування процесів і реєстрації дозволів на розробку та затвердження вже розробленої технічної документації на земельні ділянки для учасників бойових дій. Приводом для початку голодування стала сутичка із виконувачем обов'язків голови Держгеокадастру Дніпропетровської області Віталієм Духневичем.

Байдачний розповідає, що приніс до нього на розгляд пакет документів ветеранів області. Однак, за словами ветерана, замість виконання своїх обов’язків, Духневич напав на нього. Поліція не відкрила справу по заяві Байдачного. Повторні заяви правоохоронці також не розглянули.

"Коли я намагався у правовому полі привернути увагу до проблеми, щось зробити для її вирішення, я ще отримав ляпаса. До того ж, мені погрожували. Це показує, яка ситуація склалась у державі, коли люди заходять на посади, минаючи конкурси, і вважають, що безкарно можуть робити що завгодно", – сказав він.

Інших законних варіантів дій, які би могли вплинути на ситуацію, ветеран не бачив. Тож вирішив ризикнути здоров'ям, аби привернути увагу до того свавілля, із яким у державних органах можуть стикатись ветерани та родичі загиблих захисників.

Вимушений розпочати це голодування через свавілля посадових осіб по відношенню до ветеранів та родин загиблих героїв, вичерпавши всі законні методи захисту їхніх порушених прав,

— повідомив ветеран.

Байдачний каже, що свідомо обрав саме сухе голодування – стан здоров’я дозволив би йому протриматись не довше чотирьох діб. Міністерство ветеранів обрав місцем проведення своєї акції не через те, що мав претензії до відомства. Це було єдине місце, де він почувався безпечно, оскільки там працюють його бойові побратими.

Повідомлення про початок акції голодування / Фото зі сторінок ветерана у соцмережах

Відчайдушна акція ветерана дала свій результат – він привернув увагу держслужбовців до проблеми, із якою стикнулись ветерани. За добу йому передали наказ про відсторонення Духневича з посади.

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"Цю посадову особу відсторонили з посади. Щодо його дій проведуть службову перевірку. Кажуть, що кримінальну справу щодо його нападу поновлять. Процедуру оформлення земель розблокували. Думаю, що це спростить її не лише для ветеранів Дніпропетровської області, а й для учасників бойових дій по всій країні", – розповів чоловік.