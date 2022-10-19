Відчайдушна тактика, – у Білому домі відреагували на "воєнний стан" від Путіна
Джерело:CNN
Сьогоднішнє рішення Путіна щодо введення так званого "воєнного стану" на тимчасово окупованих територіях – відчайдушна тактика кремлівського режиму.
У Білому домі вважають, що Путін уже всілякими способами намагається встановити контроль на цих територіях.
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Ні для кого не повинно бути здивуванням, що Росія вдається до відчайдушної тактики, щоб спробувати встановити контроль у цих областях,
— зазначив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател.
Він наголосив, що правда полягає в тому, що Росія не потрібна в цих регіонах, і люди в Україні відкидають незаконне вторгнення Росії та силове захоплення того, що є українською територією.
Жодних прав на захоплені території
Пател також підкреслив, що "що б не говорив і не робив Кремль, які б укази не намагався ввести Путін – Крим, Донецьк, Херсон, Луганськ і Запоріжжя є суверенною територією України.
У них немає жодних правових підстав. Вони не мають юрисдикції над цими територіями. Це земля України, і Росія своїми незаконними діями грубо порушила суверенітет і територіальну цілісність України, а також порушила Статут ООН,
– сказав він.
Коротко про укази Путіна
- Володимир Путін 19 жовтня запровадив воєнний стан у так званих "ДНР" та "ЛНР" і частково окупованих Запорізькій та Херсонській областях. Тепер загарбницька влада може вживати різноманітних заходів.
- За указом Путіна обмежать в'їзд до окупованого Севастополя. Також так звана "місцева влада" зобов'язана створити у місті "оперативні штаби".
- Крім того, у низці регіонів Росії запровадили "рівень базової готовності".
- Водночас в Офісі Президента України переконані, що так зване введення Росією "воєнного стану" на тимчасово окупованих територіях України є псевдолегалізацією мародерства та розграбування майна українців.
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