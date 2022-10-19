Відчайдушна тактика, – у Білому домі відреагували на "воєнний стан" від Путіна

Сьогоднішнє рішення Путіна щодо введення так званого "воєнного стану" на тимчасово окупованих територіях – відчайдушна тактика кремлівського режиму.

У Білому домі вважають, що Путін уже всілякими способами намагається встановити контроль на цих територіях.

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Ні для кого не повинно бути здивуванням, що Росія вдається до відчайдушної тактики, щоб спробувати встановити контроль у цих областях,

— зазначив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател.

Він наголосив, що правда полягає в тому, що Росія не потрібна в цих регіонах, і люди в Україні відкидають незаконне вторгнення Росії та силове захоплення того, що є українською територією.

Жодних прав на захоплені території

Пател також підкреслив, що "що б не говорив і не робив Кремль, які б укази не намагався ввести Путін – Крим, Донецьк, Херсон, Луганськ і Запоріжжя є суверенною територією України.

У них немає жодних правових підстав. Вони не мають юрисдикції над цими територіями. Це земля України, і Росія своїми незаконними діями грубо порушила суверенітет і територіальну цілісність України, а також порушила Статут ООН,

– сказав він.

Коротко про укази Путіна

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