Відчули навіть у Стамбулі: на заході Туреччини стався сильний землетрус
17 листопада 2021 , 17:52Читать новость на русском
Джерело:Daily News
Землетрус магнітудою 5 стався 17 листопада в північно-західній провінції Туреччини Дюздже. Він відбувся на глибині близько 18 кілометрів під поверхнею землі.
Про це повідомило Управління з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій (AFAD). За інформацією, постраждалих поки немає.
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Зазначається, що землетрус зафіксували о 16:40 за київським часом. Водночас наслідки відчули сусідні міські райони: Коджаелі, Сакар'я, Болу, Біледжик та у Стамбулі – найбільш густонаселеному місті Туреччини.Довідка. Туреччина розташована на вершині одного з найбільш сейсмічно активних місць у світі. Водночас Північно-Анатолійський розлом і сусідні розломи охоплюють більшу частину країни.
Мер Дюздже Фарук Озлю попросив людей не панікувати. Він додав, що їм слід продовжувати стежити за ситуацією. Крім того, влада надасть додаткову інформацію.
Потужні землетруси у світі: останні новини
- Біля острова Тонга у Тихому океані на початку листопада стався потужний землетрус магнітудою 5,4. Стихійне лихо зафіксували на глибині 10 кілометрів.
- Крім того, Польщі 17 жовтня зафіксували нехарактерно сильний для цієї країни землетрус. Його магнітуда коливалася від 4,2 до 4,6.
- Кількома днями раніше на найбільшому грецькому острові Криті 12 жовтня стався сильний землетрус магнітудою понад 6,0. Підземні поштовхи відчули в Греції, Туреччині, Лівії та Єгипті.