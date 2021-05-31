Відчули усі жителі острова: на Кіпрі стався землетрус

На узбережжі Кіпру у понеділок, 31 травня, зафіксували землетрус магнітудою 4,3. Поштовхи відчули по усій території острова.

Кіпрський сейсмологічний центр повідомив, що землетрус стався о 9:23 за місцевим часом. Найсильніше його відчули у районах Пафосу, Лімассолу та Нікосії.

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Епіцентр стихійного лиха зафіксували на морській глибині у 50 кілометрів. З найближчим містом – Морфу – його розділяє 18 кілометрів.

Інформації про постраждалих внаслідок лиха наразі, на щастя, немає.

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