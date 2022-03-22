Відчути, що це війна і ти можеш втратити все, – Зеленський звернувся до іноземців

Володимир Зеленський звернувся до людей в інших країнах та мешканців цих країн. Президент закликав людей відчути біль українців.

Відповідну інформацію Володимир Зеленський розповів під час інтерв'ю 21 березня. Тобто на 26-й день війни, яку Росія почала проти України.

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Щоб захистити своє сучасне, усім треба стати українцями на деякий час

Володимир Зеленський прокоментував питання щодо найбільшої кризи біженців у Європі з часів Другої світової війни.

Президента запитали, що він може сказати людям в інших країнах та мешканцям цих країн.

Тільки одне – щоб захистити своє сучасне, усім треба стати українцями на деякий час. Просто побути в нашій шкірі. Відчути, що це війна і ти можеш втратити все — і своє життя, і все, що тобі дороге. Відчути цей біль,

– сказав Зеленський.

Однак Президент України запевнив, що не треба страждати за нас. Натомість, відчувши біль, зробити те, що можеш, щоб цього не було. Адже це кожна людина робить для себе.