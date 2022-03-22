Відчути, що це війна і ти можеш втратити все, – Зеленський звернувся до іноземців

22 березня 2022 , 04:46
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Володимир Зеленський звернувся до людей в інших країнах та мешканців цих країн. Президент закликав людей відчути біль українців.

Відповідну інформацію Володимир Зеленський розповів під час інтерв'ю 21 березня. Тобто на 26-й день війни, яку Росія почала проти України. 

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Щоб захистити своє сучасне, усім треба стати українцями на деякий час

Володимир Зеленський прокоментував питання щодо найбільшої кризи біженців у Європі з часів Другої світової війни.

Президента запитали, що він може сказати людям в інших країнах та мешканцям цих країн.

Тільки одне – щоб захистити своє сучасне, усім треба стати українцями на деякий час. Просто побути в нашій шкірі. Відчути, що це війна і ти можеш втратити все — і своє життя, і все, що тобі дороге. Відчути цей біль,
– сказав Зеленський.  

Однак Президент України запевнив, що не треба страждати за нас. Натомість, відчувши біль, зробити те, що можеш, щоб цього не було. Адже це кожна людина робить для себе. 

Автор: Діана Квасневська