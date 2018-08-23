Відчуй моє кохання: які товари найчастіше купують у секс-шопі

У секс-шопах представлені не тільки вироби, які імітують статеві органи жінок і чоловіків. Проте вони залишаються одними з найпопулярніших.

Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів власник української мережі секс-шопів 69.Toys Іван Кришталь.

Читайте також: Хто частіше відвідує секс-шопи: цікава статистика

"У нашому секс-шопі є 120 різних типів продукції. За популярністю стабільно спочатку йдуть вібратори та фалоімітатори. Трохи рідше купують товари для анального сексу, страпони та БДСМ-товари. Фактично в кожному замовленні присутній лубрикант для вагінального чи анального сексу", – зазначив він.



Вітрина секс-шопу 69.Toys

За словами Кришталя, жінки часто купують сексуальну білизну чи еротичні костюми, чоловіки – подарунки для коханих "у вигляді розкішних вібраторів".

Повну версію інтерв'ю читайте тут.