Зеленський чітко відповів, чи можливі територіальні поступки Росії

Час від часу з'являються думки, що Україна повинна поступитись частиною територій задля миру. Володимир Зеленський прокоментував це.

Президент України сказав, чи можливі територіальні поступки перед Росією. Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю українського лідера для CNBC.

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Віддати – означає пробачити

Президент України наголосив, що такі поступки юридично неможливі. За його словами, визнання окупованих територій російськими буде свідченням того, що Росії пробачили злочини, вчинені на тих територіях.

Як ми можемо визнати ту нашу землю російською? Значить пробачити їм все? Тому юридично – це неможливо. Але. Але дипломатично – треба досягати своїх цілей,

– пояснив президент.

Також Зеленський відзначив, що територіальні поступки стануть розколом для українського суспільства, а єдність – це наша найсильніша зброя у час повномасштабного вторгнення. Він також підкреслив, що з цим не можна гратись.

Він також пояснив, що цілі – це сталий і швидкий мир.