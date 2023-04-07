У МЗС відповіли президенту Бразилії, який пропонує віддати Крим

7 квітня 2023, 13:25
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Україна не торгує своїми територіями і не бачить жодної причини поступатися хоча б сантиметром української землі. А тому, пропозиції віддати Крим, щоб закінчити війну – неприпустимі.

Речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі 24 Каналу пояснив неприпустимість заяви президента Бразилії щодо припинення війни в обмін на Крим.

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Україна цінує зусилля президента Бразилії з пошуку рішення задля припинення російської агресії. Водночас маємо чітко зазначити: Україна не торгує своїми територіями. Немає жодної юридичної, політичної чи моральної причини, чому ми маємо поступатися хоча би сантиметром української землі,
– наголосив Ніколенко.

Про що йшлось у заяві президента Бразилії 

  • Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва запропонував Україні відмовитися від Криму на користь Росії, аби припинити війну.
  • Мовляв, світ потребує спокою. Тож "повинні знайти рішення".
  • Також він цинічно додав, що Володимир Зеленський "не може хотіти всього".
Цікаво. Перед скандальною заявою Луїса Інасіу Лула да Сілва ЗМІ повідомляли, що ватажок бойовиків квазіреспубліки Пушилін придбав у Бразилії, зокрема, у Гаропаба-ду-Сулі, земельну ділянку площею 500 метрів квадратних.
Автор: Анастасія Лукашевська