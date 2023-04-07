У МЗС відповіли президенту Бразилії, який пропонує віддати Крим

Україна не торгує своїми територіями і не бачить жодної причини поступатися хоча б сантиметром української землі. А тому, пропозиції віддати Крим, щоб закінчити війну – неприпустимі.

Речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі 24 Каналу пояснив неприпустимість заяви президента Бразилії щодо припинення війни в обмін на Крим.

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Україна цінує зусилля президента Бразилії з пошуку рішення задля припинення російської агресії. Водночас маємо чітко зазначити: Україна не торгує своїми територіями. Немає жодної юридичної, політичної чи моральної причини, чому ми маємо поступатися хоча би сантиметром української землі,

– наголосив Ніколенко.

Про що йшлось у заяві президента Бразилії

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва запропонував Україні відмовитися від Криму на користь Росії, аби припинити війну.

Мовляв, світ потребує спокою. Тож "повинні знайти рішення".

Також він цинічно додав, що Володимир Зеленський "не може хотіти всього".

Перед скандальною заявою Луїса Інасіу Лула да Сілва ЗМІ повідомляли, що ватажок бойовиків квазіреспубліки Пушилін придбав у Бразилії, зокрема, у Гаропаба-ду-Сулі, земельну ділянку площею 500 метрів квадратних.