Віддати території – це абсолютне божевілля, – Зеленський про територіальні поступки Росії
На спільній пресконференції з Джозефом Байденом у Володимира Зеленського поцікавилися, чи готова України віддати частину своїх територій Росії. Президент чітко пояснив свою позицію щодо ідеї з територіальними поступками країні-агресорці.
Володимир Зеленський назвав цю ідею абсолютним божевіллям. Президент наголосив, що це було б точно не по-християнськи.
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Що відбувається на окупованих територіях
Зеленський нагадав журналістам, що на тимчасово окупованих територіях України живуть наші люди.
Там живуть сім'ї, там – діти. І все це частина суспільства українського. Але ми говоримо про живих людей. Над ними знущаються, їх ґвалтують, їх вбивали. І ми це прекрасно знаємо,
– наголосив президент України.
Зеленський назвав "божевіллям" територіальні уступки: дивіться відео
Зеленський розставив всі крапки над "і"
Зеленський звернувся до всіх, хто виступає за територіальні поступки Росії.
Я не знаю, хто про це говорить. У мене до них одне питання: чи готові вони віддати своїх дітей в руки терористів? Думаю, що ні,
– сказав український лідер.
Голова держави зазначив, що питання полягає не тільки в землі, а в живих людях, їхніх дітях, історіях та долях.
Зеленський неодноразово висловлювався щодо територіальних поступок
- Президенту України під час публічних виступів нерідко доводиться слухати від представників ЗМІ питання про обмін тимчасово окупованих територій на припинення російської агресії. Зеленський на них завжди дає однозначні відповіді.
- Так, восени голова держави заявляв, що він не може віддати Росії українські землі. Президент пояснював це тим, що такий крок став би зрадою сімей наших загиблих захисників.
- Крім цього Зеленський висловлювався щодо схожої ідеї з відмовою від тимчасово захоплених Росією територій в обмін на членство України в НАТО. Після того, як керівник апарату генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Стіан Єнссен висловив припущення, що наша країна зможе піти на такий крок, голова держави пожартував, що Україна готова хіба що обміняти на членство в НАТО російський Бєлгород.