Віддати території – це абсолютне божевілля, – Зеленський про територіальні поступки Росії

На спільній пресконференції з Джозефом Байденом у Володимира Зеленського поцікавилися, чи готова України віддати частину своїх територій Росії. Президент чітко пояснив свою позицію щодо ідеї з територіальними поступками країні-агресорці.

Володимир Зеленський назвав цю ідею абсолютним божевіллям. Президент наголосив, що це було б точно не по-християнськи.

Читайте також Сенатор-республіканець запропонував Україні "поступитись росіянам територіями"

Що відбувається на окупованих територіях

Зеленський нагадав журналістам, що на тимчасово окупованих територіях України живуть наші люди.

Там живуть сім'ї, там – діти. І все це частина суспільства українського. Але ми говоримо про живих людей. Над ними знущаються, їх ґвалтують, їх вбивали. І ми це прекрасно знаємо,

– наголосив президент України.

Зеленський назвав "божевіллям" територіальні уступки: дивіться відео

Зеленський розставив всі крапки над "і"

Зеленський звернувся до всіх, хто виступає за територіальні поступки Росії.

Я не знаю, хто про це говорить. У мене до них одне питання: чи готові вони віддати своїх дітей в руки терористів? Думаю, що ні,

– сказав український лідер.

Голова держави зазначив, що питання полягає не тільки в землі, а в живих людях, їхніх дітях, історіях та долях.

Зеленський неодноразово висловлювався щодо територіальних поступок