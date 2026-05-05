Командир 155 ОМБр не є особою, яку зафіксували на відео. Про це повідомили в Сухопутних військах ЗСУ.

Що відомо про інцидент та відео?

У ЗСУ наголосили, що на оприлюдненому відео командир 155 ОМБр не причетний до бійки та не є особою, яку знімали на камеру.

Через бійку ЗСУ повідомили, що вже призначили службову перевірку. Її завдання – з'ясувати, що сталося, оцінити дії військових й передати справу правоохоронцям.

Постраждалому військовослужбовцю надається необхідна медична допомога. Командування перебуває на зв’язку з його родиною,

– заявили в СВ ЗСУ.

У ЗСУ наголосили, що військові не толерують насильства, приниження людської гідності чи дій, які суперечать військовій дисципліні та закону.

Також усі інформація поки уточнюється та буде опублікована після становлення усіх обставин.

До уваги! Військовий експерт Сергій Грабський розповів 24 Каналу, що Українське військове командування частково відмовляється від навчання солдатів за кордоном, посилаючись на логістику, час та досвід інструкторів. Грабський наголосив, що вважає відмову великою помилкою, оскільки навчання за кордоном забезпечує безпеку та взаємний обмін досвідом.

Військова служба правопорядку у ЗСУ повідомила, що стан здоров'я побитого військовослужбовця наразі задовільний.

Встановлено, що нападником був солдат, оператор БпЛА в одному з підрозділів, який одразу після бійки пішов у СЗЧ.

Орієнтування щодо його затримання направлено до всіх підрозділів ВСП та Національної поліції. Тривають заходи з розшуку,

– зазначили в службі правопорядку.

Також за наказом головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського призначили перевірку, щоб з'ясувати всі обставини та причетних. Після цього матеріали передадуть правоохоронцям для подальшого розслідування.

В одній із військових частин Одеської області відповідальний по частині побив військовослужбовця. Проти нападника відкрили кримінальне провадження за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

В одній з військових частин Житомирщини стався скандал через те, що командир побив строковика. Тепер нападнику загрожує до 12 років позбавлення волі.

На Івано-Франківщині офіцер побив підлеглого військовослужбовця. Суд визнав його винним та призначив покарання. У ЗМІ зазначили, що побив строковика старший лейтенант Ярема, командир чергового підрозділу за частиною 1241 Нацгвардії України.