У ЗСУ відреагували на скандальне відео з нібито начальником ТЦК з Рівненщини

У мережі поширюють скандальне відео з кабінету, ймовірно, начальника Рівненського ТЦК. На кадрах видно, як чоловік цілується спочатку з однією жінкою у військові формі, а згодом вже з іншою. На це вже відреагували в Сухопутних військах.

Так, у ЗСУ прокоментували кадри, які з'явилися в мережі. Зазначили, що вже розпочато службову перевірку, передає 24 Канал.

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Триває службова перевірка

У Сухопутних військах ЗСУ зазначили, що кадри ширяться з антиукраїнських джерел. Додали, щодо оприлюдненого відео вже розпочато службову перевірку.

Надалі належна оцінка буде надана як змісту змонтованого відеоряду, часового проміжку, так і факту встановлення таємного відеоспостереження у службовому приміщенні,

– повідомили в Сухопутних військах.

Також зазначили, що вже ініційовано звернення до відповідних правоохоронних органів щодо сприяння у розслідуванні та об'єктивному і всебічному з'ясуванні всіх обставин події.

Що цьому передувало