У ЗСУ відреагували на скандальне відео з нібито начальником ТЦК з Рівненщини
У мережі поширюють скандальне відео з кабінету, ймовірно, начальника Рівненського ТЦК. На кадрах видно, як чоловік цілується спочатку з однією жінкою у військові формі, а згодом вже з іншою. На це вже відреагували в Сухопутних військах.
Так, у ЗСУ прокоментували кадри, які з'явилися в мережі. Зазначили, що вже розпочато службову перевірку, передає 24 Канал.
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Триває службова перевірка
У Сухопутних військах ЗСУ зазначили, що кадри ширяться з антиукраїнських джерел. Додали, щодо оприлюдненого відео вже розпочато службову перевірку.
Надалі належна оцінка буде надана як змісту змонтованого відеоряду, часового проміжку, так і факту встановлення таємного відеоспостереження у службовому приміщенні,
– повідомили в Сухопутних військах.
Також зазначили, що вже ініційовано звернення до відповідних правоохоронних органів щодо сприяння у розслідуванні та об'єктивному і всебічному з'ясуванні всіх обставин події.
Що цьому передувало
- Напередодні в мережі з'явилося відео за участі, ймовірно, начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Рівненської області.
- На оприлюднених кадрах видно, як чоловік у військовій формі спочатку цілується з однією жінкою, також у формі ЗСУ, а вже через деякий час з іншою.