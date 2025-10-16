Про це пише 24 Канал. Відповідним відео поділилася Олена Дудник на своїй сторінці у фейсбуці.

Дивіться також Швейцарія не прийматиме біженців з "безпечних" областей: що варто знати

Що жінка каже про конфлікт?

За словами Олени Дудник, з чоловіком її родина перетнулася під час поїздки в потязі Інтерлакен – Шпіц. Тоді Олена з чоловіком та однорічним сином повертались додому.

Конфлікт виник через те, що даний персонаж почув, як я з чоловіком розмовляю українською мовою! Далі була фізична розправа, бійка та виклик поліції! Хочу, щоб ця ситуація набрала розголосу, та буду розраховувати на швейцарську поліцію та владу, адже на місці нашої сімʼї, може бути кожна наступна українська родина,

– розповіла жінка.

Обережно! Нецензурна лексика. Конфлікт у поїзді Швейцарії: дивіться відео Олени Дудник

Дудник пояснила, що її чоловік народився у Швейцарії, має швейцарське громадянство, але чудово розуміє українську, адже його батьки родом з Білорусі. На відео можна побачити погрози, маніпуляції та агресію в бік родини.

Як відреагували в МЗС України?