На відео з Путіним домальовують людей, щоб він не виглядав наляканим і самотнім у бункері

Президент Росії Володимир Путін надто прискіпливо ставиться до своєї безпеки, адже перейшов дорогу не одній країні. Диктатор садить лідерів Німеччини та Франції за 30 метрів від себе та ховається у бункері.

Чудодійна рука Путіна

Схоже, що Путін починає відчувати самотність. І, щоб диктатор не виглядав таким наляканим і самотнім, йому домальовують людей.

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Рука, якою диктатор віддав наказ "визволити Україну", схоже священна. Вона має здатність проходити крізь тверді тіла.

На відео, які опублікували у соцмережах, рука Путіна змогла пройти крізь мікрофон – диво!

Дивіться відео, як рука Путіна пройшла крізь мікрофон

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