Росіяни публікують відео зі звірствами над українськими воїнами для залякування своїх, – ГУР
Напередодні росіяни оприлюднили відео зі звірствами над українськими військовими. У такий спосіб загарбники залякують своїх бійців.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі 24 Каналу. Він зауважив, що відео звірств з’являється приблизно раз на кілька тижнів.
Важливо Це відео Росії, якою вона є – для них немає людей, – Зеленський про страту військового
Для чого Росія показує відео зі звірствами над українськими воїнами
За словами Юсова, це справжня геноцидна війна. Цей публічний показ страти – є невипадковим. Це продовження спрямованої політики Росії з висвітлення звірств своєї армії проти українців. Метою цієї політики є спроба деморалізувати, посіяти паніку в українських Силах оборони і безпеки, що їм не вдасться.
Але такою метою цих публічних звірств є, зокрема, залякування і своїх бійців, мовляв, не думайте здаватися у полон, бо в українському полоні з вами будуть робити те, що ми робимо з українськими полоненими,
– розповів представник розвідки.
Він наголосив, що Україна залишається демократичною державою і дотримується Женевських конвенцій. Стосовно відео з обезголовленням нашого військового Юсов заявив, що наразі проводять детальну перевірку змісту контенту – місця, локації, даних про особу тощо.
За словами представника ГУР, це черговий кричущий факт порушення всіх можливих і неможливих правил і норм ведення війни.
"Це факт, на який світ має звернути увагу не лише зі співчуттям чи обуренням, але спільною роботою для притягнення відповідальності усіх винних", – підкреслив Юсов.
Росіяни стратили українського військового: все, що відомо
- 11 квітня у мережі поширювали відео обезголовлення українського захисника.
- В Офісі Президента вже відреагували на моторошні кадри. Андрій Єрмак зауважив, що російські окупанти отримають відповідь і відповідальності не уникнути.
- Згодом 12 квітня у CNN повідомили про ще одне відео, на якому терористи також страчують українських бійців. У виданні наголосили, що ці матеріали окупанти могли відзняти на Бахмутському напрямку, де уже від літа 2022 року тривають запеклі бої.
- На ролик відреагували у Службі безпеки України. У відомстві заявили, що розпочато досудове розслідування цього воєнного злочину за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. У ній йдеться про порушення законів та звичаї ведення війни.
- Президент України Володимир Зеленський зазначив, що законна відповідальність буде за все. Ми нічого не збираємося забувати і прощати вбивцям.