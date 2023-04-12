Росіяни публікують відео зі звірствами над українськими воїнами для залякування своїх, – ГУР

Напередодні росіяни оприлюднили відео зі звірствами над українськими військовими. У такий спосіб загарбники залякують своїх бійців.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі 24 Каналу. Він зауважив, що відео звірств з’являється приблизно раз на кілька тижнів.

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Для чого Росія показує відео зі звірствами над українськими воїнами

За словами Юсова, це справжня геноцидна війна. Цей публічний показ страти – є невипадковим. Це продовження спрямованої політики Росії з висвітлення звірств своєї армії проти українців. Метою цієї політики є спроба деморалізувати, посіяти паніку в українських Силах оборони і безпеки, що їм не вдасться.

Але такою метою цих публічних звірств є, зокрема, залякування і своїх бійців, мовляв, не думайте здаватися у полон, бо в українському полоні з вами будуть робити те, що ми робимо з українськими полоненими,

– розповів представник розвідки.

Він наголосив, що Україна залишається демократичною державою і дотримується Женевських конвенцій. Стосовно відео з обезголовленням нашого військового Юсов заявив, що наразі проводять детальну перевірку змісту контенту – місця, локації, даних про особу тощо.

За словами представника ГУР, це черговий кричущий факт порушення всіх можливих і неможливих правил і норм ведення війни.

"Це факт, на який світ має звернути увагу не лише зі співчуттям чи обуренням, але спільною роботою для притягнення відповідальності усіх винних", – підкреслив Юсов.

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