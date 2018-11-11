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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Відео нокауту Белью у бою проти Усика

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      Усик переміг Белью
      Усик переміг Белью / Getty Images

      Бій Усика проти Белью тривав лише вісім раундів. Саме у цій трихвилинці британець був відправлений у нокаут.

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      В Усика пройшов удар правою, згодом лівою, а після цього серія з двох ударів. Пропустивши лівий боковий, Белью впав на ринг. Піднятися він зумів лише за допомогою канатів, але суддя не дав продовжити бій.

      Відео нокауту Белью

       

      Теги: Спорт Бокс Усик – Белью Олександр Усик
      Джерело: 24 Канал
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