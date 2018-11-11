Відео нокауту Белью у бою проти Усика

Бій Усика проти Белью тривав лише вісім раундів. Саме у цій трихвилинці британець був відправлений у нокаут.

Читайте також: Усик переміг Белью нокаутом у восьмому раунді В Усика пройшов удар правою, згодом лівою, а після цього серія з двох ударів. Пропустивши лівий боковий, Белью впав на ринг. Піднятися він зумів лише за допомогою канатів, але суддя не дав продовжити бій. Відео нокауту Белью