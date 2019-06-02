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      Відео з анексією Буковини опублікували в мережі: Матіос скликає силовиків

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      Матіос скликає на нараду силовиків через появу в мережі відео з окупацією Буковини
      Матіос скликає на нараду силовиків через появу в мережі відео з окупацією Буковини / Колаж 24 канал

      Головний військовий прокурор Анатолій Матіос скликає нараду з керівництвом МЗС, Генштабу ЗСУ, розвідки Міноборони та СБУ через появу в мережі провокативного відео. На ньому Румунія анексує українську частину Буковини після початку широкомасштабної війни Росії проти України.

      Відповідне аматорське відео під назвою "Румуно-українська війна 2022" зявилося на YouTube 26 травня. У ролику зображено, як у 2022 році Румунія може задля захисту своїх громадян гібридно окупувати Чернівецьку область і частину Одеської.

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      Прискоренням таких дій може стати активізація бойових дій на окупованому Донбасі, аж до повномасштабного наступу російських окупаційних сил.

      Дивіться відео про окупацію Румунією української частини Буковини:

      Інформую – буквально завтра (3 червня) особисто внесу до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про підготовку (зрозумілими, але процесуально не встановленими особами) до скоєння особливо тяжких злочинів, які посягають на територіальну цілісність Української держави,
      – написав Матіос на своїй сторінці в Facebook.

      4 червня він планує провести нараду з українськими дипломатами та силовиками. За словами Матіоса, всі отримають законні доручення в межах кримінального провадження.

       

      blog_ava
      Найсмішніші меми тижня: повернення Міхо, шаурма Зеленського, моніторів багато, сервер – один
      2 червня
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Новини Чернівців Румунія Розслідування Анатолій Матіос Україна – Росія Новини Одеси СБУ МЗС України
      Джерело: 24 канал
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