Відео з анексією Буковини опублікували в мережі: Матіос скликає силовиків

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос скликає нараду з керівництвом МЗС, Генштабу ЗСУ, розвідки Міноборони та СБУ через появу в мережі провокативного відео. На ньому Румунія анексує українську частину Буковини після початку широкомасштабної війни Росії проти України.

Відповідне аматорське відео під назвою "Румуно-українська війна 2022" зявилося на YouTube 26 травня. У ролику зображено, як у 2022 році Румунія може задля захисту своїх громадян гібридно окупувати Чернівецьку область і частину Одеської.

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Прискоренням таких дій може стати активізація бойових дій на окупованому Донбасі, аж до повномасштабного наступу російських окупаційних сил.

Дивіться відео про окупацію Румунією української частини Буковини:

Інформую – буквально завтра (3 червня) особисто внесу до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про підготовку (зрозумілими, але процесуально не встановленими особами) до скоєння особливо тяжких злочинів, які посягають на територіальну цілісність Української держави,

– написав Матіос на своїй сторінці в Facebook.

4 червня він планує провести нараду з українськими дипломатами та силовиками. За словами Матіоса, всі отримають законні доручення в межах кримінального провадження.