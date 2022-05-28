Відхід окупантів з Сєвєродонецька і нещадні обстріли Донбасу: яка ситуація в регіонах

На Заході України минула доба минула досить спокійно. Найгірша ситуація на Півдні та Сході, а насамперед – на Донбасі.

Згідно з даними Офісу Президента, відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, а також на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині та Полтавщині. Про це повідомляє 24 канал.

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Тим часом мешканці Дніпропетровщини ніч і ранок провели з тривогами. Вночі ворог знову обстріляв Зеленодольську громаду. Є руйнування. На щастя, ніхто не постраждав. Деталі уточнюються.

Сумщину знову обстріляли

Від опівночі до четвертої ранку ворог обстрілював території Сумщини: ворожа ракета наробила лиха на околицях Путивля. Зруйноване сільгосппідприємство. На щастя, людських жертв немає.

Також минулої доби зі своєї території росіяни вчергове вели мінометний вогонь по території Зноб-Новгородської громади. Також був артобстріл Есманської громади. В обох випадках жертв немає.

Внаслідок обстрілів Харківщини є загиблий

Впродовж 27 травня ворог обстрілював Харківський район. У селищі міського типу Слатине загинула людина. Ще один цивільний отримав поранення у Балаклії.

Пізніше, близько першої години ночі окупанти пустили снаряди по Малій Данилівці, що у Київському районі Харкова. У 2 житлових приватних будинках спалахнули пожежі. За попередніми даними, постраждалих немає. Дані уточнюються.

Ситуація на Донбасі

Луганщина:

Після запеклих боїв росіяни зазнали значних втрат і вимушені були відступити в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки. Але вони продовжують намагатися вийти в тил наших військ і "відрізати" Луганщину.

Минулої доби загарбники пошкодили 14 багатоповерхівок у Сєвєродонецьку й серйозно обстріляли прилегле селище Синецький.

Крім того, зафіксовані руйнування в інших містах Луганщини: в Гірському, Золотому та Лисичанську, а також у смт Врубівка та Оріхове. Загиблих серед цивільних немає.

Донеччина

По всьому периметру оборони тривають активні бойові дії.

По Лиману ворог завдає численні ракетні удари й веде артилерійські обстріли. Багато житлових будинків зруйновано, щонайменше одна людина загинула.

Зранку 28 травня окупанти обстріляли з артилерії міста Красногорівка та Мар‘їнка, а по селищу Новомихайлівка нанесено авіаудар. Наслідки з’ясовуються. Тим часом ЗСУ залишаються на своїх позиціях.

Тим часом ввечері 27 травня Авдіївку обстріляли з танків. Вночі й до ранку її поливали вогнем з артилерії, а зранку ще й завдали по ній авіаудару.

Світлодарська, Очеретинстка, Бахмутська громади також потерпають від численних артилерійських обстрілів. У Світлодарській громаді практично відсутній зв'язок.

На території всієї Донеччини відсутнє газопостачання. Також окупанти перебили Другий донецький водогін – без води 11 населених пунктів.

Миколаївщина та Херсонщина

Вдень 27 травня росіяни знову обстрілювали Широківську громаду на Миколаївщині. Пошкоджені житлові будинки. На щастя, постраждалих немає. Того ж дня і вночі були обстріли у Березнегуватській громаді. Пошкоджені житлові будинки. За попередньою інформацією потерпілих немає.

Натомість руйнування та кількість постраждалих внаслідок обстрілів Любомирівки та З. Гай, що у Шевченківській громаді, уточнюється.

На Херсонщині теж неспокійно – по всій території лунають обстріли та вибухи. Жителі тергромад Великоолександрівської та Калинівської громад повідомляли про численну авіацію та автоматні черги в тимчасово окупованих селах.

Ситуація дуже напружена й у населених пунктах Високопільської, Нововоронцовської та сусідніх громад. Загалом ситуація складна у всьому регіоні.

Ситуація на фронті: головне

Станом на ранок 28 травня окупанти розпочали активний наступ на Донецькому напрямку й обстрілюють позиції ЗСУ по всій лінії зіткнення. Також окупанти почали залучати більше оперативно-тактичної й армійської авіації і продовжують пускати по цьому напрямку ракети.

На Лиманському напрямку ворожа армія гатить з мінометів та реактивних систем залпового вогню, поливаючи вогнем Озерне та Діброву. Намагаються закріпитися у Лимані.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог намагався штурмом взяти Осколонівку, Тошківку та Сєвєродонецьк, однак українські захисники і захисниці відбили ворожий наступ. Тож окупанти зазнали значних втрат і були змушені відступити на раніше зайняті позиції.

На Бахмутському напрямку росіяни хочуть вийти в тил українських військових, щоб порушити шляхи логістичного забезпечення підрозділів. Гатячи артилерією та мінометами окупанти наступали на Нагірне, Василівку, Комишуваху та Відродження. На щастя, успіху вони не зазнали й повернулися.

Тим часом українці дочекалися круглої цифри. Від початку повномасштабного вторгнення станом Українські Збройні Сили знищили щонайменше 30 000 живої сили противника.

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