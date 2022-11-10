"Це було необхідно": пропагандисти масово кинулися виправдовувати "відхід" Росії з Херсона

Пропагандисти почали "захищати" так званий відхід Росії з окупованого Херсона. Деякі з них кажуть, що це було буцімто "важке, але необхідне військове рішення".

Про це інформує 24 канал. Нагадаємо, що напередодні Сєргєй Суровікін оголосив, що окупаційна армія вимушено залишає Херсон.

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Як пропагандисти відреагували на "відхід" Росії з Херсона

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян забрехала, що "здача" Херсона було потрібна, щоб нібито "захистити Крим":

Я точно знаю, що нікому це рішення не було легким. Ні тим, хто його ухвалював, ні нам, хто розумів, що так буде, і все одно молився, щоб так не було. Тому що альтернатива одна – покласти в голому степу угруповання, закидати тілами "мобіків" та відкрити дорогу на Крим. Невже так було б краще?

– сказала Симоньян.

Пропагандист Соловйов заспівав, що "відхід" з Херсона – це "важке, але необхідне військове рішення". І справді необхідне, бо окупанти розуміють, що ЗСУ знищать їх на нашій землі.

"Тут важливо проводити історичні аналогії. 1942-го з Харківської області відійшли назад. І сталася Сталінградська битва. І звідти пішли у наступ. Звільнили усі залишені території. Непросто, але генерал Суровікін взяв на себе відповідальність і зберіг життя мирних та військових", – заявив Соловйов.

Глава Чечні Рамзан Кадиров та засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин схвалили рішення про "відхід" загарбників з Херсона. Пригожин назвав виведення військ із мінімальними втратами – нібито "досягненням Суровікіна, яке не робить честі російській зброї", зазначивши, що генерал "вчинив як чоловік, який не боїться відповідальності". Кадиров приєднався до цієї заяви, додавши, що голова спецоперації буцімто "врятував тисячі військових".

Зауважимо, що російські блогери називають це рішення "поразкою" і навіть "зрадою" державних інтересів:

Державну зраду навколо Херсона виправдовуватимуть та згладжуватимуть, заявляючи, що нічого було зробити не можна. Можна. Але не останніми днями, а не пізніше червня. Але зроблено було зовсім нічого, – пишуть у російських телеграм-каналах.

"Відхід" окупантів з Херсона: коротко

5 листопада російські загарбники повністю покинули будівлю Херсонської облдержадміністрації, а з неї самої зник російський прапор. Окупанти винесли все коштовне, щоб було в ОДА, натомість вони залишили багато сміття.

9 листопада російські війська підірвали ключові мости в правобережній частині Херсонської області й самі ж заявили, що чекають на Збройні Сили України.

Того ж дня командувач російських військ в Україні Сєргєй Суровікін оголосив, що окупаційна армія вимушено залишає Херсон. Так, ворог відводить війська на лівий берег Дніпра.

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