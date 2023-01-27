Про відхід ЗСУ із Соледара та можливий наступ Росії: інтерв'ю з Михайлом Подоляком

Українські бійці ліквідували чималу кількість загарбників під Соледаром, що на Донеччині, та відійшли, щоб зберегти життя наших людей. Зі стратегічної точки зору, це абсолютно правильне рішення.

Українцям не варто шукати зради у відході ЗСУ з Соледару. Про ситуацію на Донеччині, нові безглузді заяви Владіміра Путіна та його посіпак, а також ймовірність нового наступу Росії в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Нагадаємо, що у першій частині інтерв'ю ми вже писали про масовані ракетні атаки Росії, отримання довгоочікуваних танків Leopard та Abrams, а також зміну відносин між Берліном та Кремлем. Читайте першу частину інтерв'ю з Михайлом Подоляком – за посиланням.

Про відхід з Соледара

– Ви згадали про окуповані території. Вчора наш Генштаб повідомив про те, що ми відійшли від Соледара через інтенсивність боїв і через те, що наші захисники та герої потрібні живими тут і зараз. Я згадала момент, коли Соловйов з пачкою солі прийшов в студію, хизувався нею та розказував, який у них "здобуток".

Але є питання – що ж тоді з Донецьком та Луганськом, які ви йшли нібито "захищати", бо їх "бомбили 8 років". Мені здається, що він би відмахнувся і сказав, мовляв, не до цього зараз, "ми сіль взяли". Так ви й "Азовсталь" взяли, але відновлювати нічого не збираєтеся. Думаю, що і Соледар з сіллю не надто сильно потрібен їм. Не можу зрозуміти, куди вони йшли – когось звільняти чи захоплювати стратегічно важливі підприємства?

Вони не йшли захоплювати стратегічні підприємства або звільняти людей – вони йшли вбивати. Давайте просто чітко фіксувати позицію Росії. Немає ніякого "народу Донбасу". Ви ж прекрасно розумієте. Взагалі не треба так питання ставити. У 2014 році Донецьк виглядав взагалі по-іншому, ніж сьогодні. Це було квітуче місто України, не більше, але й не менше, хоче цього хтось або ні.

– І яким воно буде обов'язково після української перемоги!

Безумовно, якби там не з'явилися дивні істоти під назвою "кримінальні суб'єкти Росії", то у 2014 році й далі нічого б не було. Там було б гарне українське місто. Так само як гарне місто Маріуполь.

Росія приходить, бо це сарана в людському обличчі, щоб показати, як жити не треба. Знищити територію та повністю випалити її, щоб нічого не було. Їм байдуже, вони навіть офіційно говорять, що немає сенсу відновлювати Соледар або "Азовсталь", немає сенсу відновлювати взагалі нічого.

Звісно, бо вони й не прийшли відновлювати. Це не країна, яка будує щось. Це – країна, яка руйнує. Будують інші країни. В тому й конфлікт між нами та Росією, між Європою та Росією і загалом між цивілізованою спільнотою та Росією. Адже Росія – країна-руйнівник. Вона буде просто знищувати, щоб жити на руїнах, бо їм подобається жити на руїнах, у підвалах тощо. І вони хочуть, щоб всі так жили.

Тому сьогодні ми захищаємо свою країну, бо ми – інша цивілізація. Нам потрібен комфорт, технології, ми хочемо жити вільно тощо. Ми не хочемо жити в таборах, бо там не потрібен комфорт.

Що стосується Соледара чи будь-якого іншого напрямку, то з політичної точки зору ми можемо це проговорювати. Однак не стратегічно коментувати, куди зайшли, бо це дуже інтенсивна війна і завжди можемо кудись зайти або звідкись відступити.

Це стратегічно правильно. Цим опікується Генеральний штаб ЗСУ, і робить це все абсолютно ефективно. Чітко планує та говорить про аргументи.

Чому ми залишалися певний час в Соледарі? Бо там можна було перемолоти дуже велику кількість росіян, яких вони не шкодували. А це – залишки більш-менш боєздатних частин російської армії, включно з зеками та ПВК "Вагнера", які є вмотивованими.

Повне інтерв'ю з Михайло Подоляком: дивіться відео

Я розумію причини, але не бачу сенсу говорити про щось, з точки зору звідкись відступили або кудись зайшли. У нас є ключове завдання – звільнити усю територію. І думаю, що наше суспільство прекрасно розуміє, що ми будемо це робити. І ніхто не буде підписувати якісь там тимчасові перемир'я.

Ви ж бачите усі позиції – вони є офіційними. Президент та Генштаб підкреслюють це. Однак давайте не в українських традиціях коментувати, як ми любимо – все пропало чи все супер, а дозволимо вкрай ефективному Генштабу планувати та робити свою роботу.



Відважні українські захисники / Фото Новинарня

А ми можемо політично про це говорити, підтримуючи їх. Говорити про те, що їм потрібно говорити, бо це важливо, з точки зору морального стану і суспільства, і нашої армії. У мене абсолютно оптимістичний погляд на все, що відбувається. Зрозуміло, що трагедій багато, але оптимістичний, бо розумію, що таку країну зламати точно неможливо.

Нові безглузді заяви Путіна та його посіпак

– Країна, яка несе розруху і бруд, розповідає, що "Москва буде розцінювати використання Києвом снарядів з урановим наконечником для танків Leopard-2, як використання брудних ядерних бомб". Я, звісно, сказала, щоб не психували, ми помиємо, але питання в іншому – вони півроку тому намагалися переконати ООН, що брудні бомби виготовляються в Україні. Тепер вони нарешті знайшли, до чого можуть причепитися.

Знаєте, в літературі, в кіно є 6 класичних сюжетів, на підставі яких можна будувати сценарій. У Росії є кілька, виходячи з їхнього сьогоднішнього інтелектуального стану – кілька класичних сюжетів, які вони постійно пробують продати світу. Наприклад, біолабораторії з бойовими білками. Нацисти, яких, крім Росії… Бо нацист нациста не бачить, оскільки він і є нацистом.

Вони говорили про брудні бомби та десятки тисяч найманців. Вони постійно навколо цих сюжетів ходять. І це знову-таки зрозуміло для всього світу, що на це реагувати не треба.

Я вам ще наведу певні приклади. Є такий суб'єкт Сєргєй Наришкін, який очолює службу зовнішньої розвідки Росії. Він абсолютно серйозно говорить, що українці складують зброю на АЕС. Вони ж так робили на ЗАЕС, і це візуально зафіксований факт, навіть дивною комісією МАГАТЕ, яка приїжджала на ЗАЕС тощо.

Є встановлений факт, який схвилював міжнародну спільноту, зокрема нуклеарну. Всі це побачили й тут він говорить: "Дивіться, вони там ховають зброю".

Безумовно, цього немає – це нонсенс. Ми все робимо прозоро. Чому російським пропагандистам важко щось "продати"? Бо ми прозоро все робимо й говоримо: "Добре, у нас є тут представники МАГАТЕ, дивіться, всі станції відкриті".

Вони приїхали, і буквально через 2 дні після цієї заяви Наришкіна Рафаель Гроссі (гендиректор МАГАТЕ – 24 Канал) чітко говорить, що комісія проінспектувала всі станції – Хмельницьку, Рівненську, Південноукраїнську АЕС, залишила там своїх людей і побачила, що немає ніякої зброї.

Беремо ще одного дуже дивного суб'єкта Марію Захарову, яка після 11 місяців геноцидної війни в Україні, де росіяни нас масово вбивають, використовують тисячі танків, які ми знищили, говорить, мовляв, "ми побачили рішення про передачу танків Україні та вважаємо, що це є підтвердженням негайної війни проти Росії".

Ви розумієте абсурдність? Ось чому я весь час підкреслюю, що там немає з ким розмовляти, і президент про це говорить. Як можна з цією "особою" говорити? Це дивна істота. Треба обов'язково зафіксувати це. Бо вона обіймає офіційну посаду, як і Наришкін, Патрушев, які воюють невідомо з ким, вбиваючи при цьому конкретних людей.

Вони розповідають якісь казки. Я розумію, чому вони це роблять в себе, тому що там немає розумних людей, там можна "впарювати" все, що завгодно. Але навіщо вони це роблять для зовнішнього ринку? Це дивно виглядає.

Вони 11 місяців використовують велику кількість танків – тисячі вже знищено, а тисячі ще підвозять. А тут партнери хочуть надати Україні можливість захистити суверенне право жити так, як ми хочемо, а вона після 11 місяців повномасштабного вторгнення каже, що це доказ.

– Я питала у вас про Донецьку та Луганську області, тому що вчора ніби Путін вийшов нібито до студентів і сказав, що тепер цілі "СВО" – це начебто "захист самої Росії".

Я не готовий так швидко переключатись на підсвідомість цього суб'єкта, тому що він абсолютно щирий у конкретному. Йому не треба придумувати обґрунтування геноциду XXI сторіччя, а необхідно вийти та сказати: "Так, я ухвалив рішення вбити максимальну кількість громадян іншої країни, бо дуже ненавиджу українців".

Це єдина дійсна ціль так званої "СВО" чи війни проти України. Немає жодних інших цілей, як-от захист Росії. Це виглядає як Сталін, який не встиг напасти на нацистську Німеччину, тому що вона трохи раніше напала на тоталітарний СРСР.

Вони чомусь напали на Європу, яка абсолютно не накопичувала зброї, не проводила якусь мілітаризацію, на відміну від початку 1940-х. А жила відкрито, без кордонів, вкладала гроші в технології та нанотехнології й думала про те, як продовжити ресурс життя, щоб людина жила не 67–68 років, а 90–110 років. Вкладалась в інший тип життя.



Владімір Путін / Фото АР

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І тут людина, яка залишилась десь там, в середині 1960-х, марить величчю Російської імперії, приходить тебе вбивати та говорить: "Ми напали, тому що ми зберігаємо Росію". Він має продовжити свою думку: "Ми готові вести переговори, і якщо ви дозволите вбити нам півтора чи два мільйони українців, то після цього ми дійсно про щось домовимось".

Це ж так виглядає? Просто ми удаємо, що ця людина розуміє, що вона говорить, а вона маскує те, що насправді хоче сказати. І там є ще цікавіша річ – фраза, нібито в Україні використовуються "загороджувальні загони", які вбивають українських військових. А також, мовляв, українці "самі себе вбивають та знищують ракетами свої будинки".

Президент Зеленський сказав, що він жодного сенсу не бачить в розмові з Путіним – з людиною, яка це говорить мають розмовляти інші. Я, як офіційна особа, не дуже можу собі дозволити таке говорити, бо ми не можемо дозволити собі ображати в публічному просторі когось. Однак це неможливо.

Путін живе в іншому вимірі. Він масово вбиває своїх громадян та громадян іншої країни. Причому він почав це робити у 2014 році, бо до цього тут був абсолютно щасливий простір, на відміну від Росії.

Так, у нас були певні конфліктні ситуації, але ми розібралися б, адже це наша країна. Він прийшов нас вбивати у 2014 році, вбиває зараз і продовжує казати, мовляв, ми самі себе вбиваємо, нищимо, підриваємо свої лікарні, в які до цього вкладали великі кошти, щоб вони були сучасними, на відміну від російської периферії.

Тут немає про що розмовляти з Росією і немає з ким. Єдиний спосіб нарешті отримати цілковитий європейський мир – це знищення російських збройних сил на окупованих територіях України.

– Ви говорите, що як посадова особа, що не маєте права так говорити, але питання в тому, кого ми ображаємо. Тому що в мене відчуття ніби набиту ляльку катають територією Росії та намагаються її всім показати. Навіть Гіркін вчора сказав, що невідомо, чи є той Путін, чи немає його, і він не впевнений, котрий з "Путінів" насправді існує. Ми всі розуміємо, що у нього є кілька двійників, які періодично з'являються й у кожного своя форма психіатричної хвороби, з якою не можна не те, що говорити, навіть слухати.

Коли я говорю, як офіційна особа, це не питання Росії, а питання нашої цивілізованості. Ми ж маємо бути такими завжди, незалежно від того, що відбувається в інших країнах.

Ми з розумінням ставимось до Росії. Ми розуміємо, що ця країна не для діалогу. Ця країна в такому форматі, ще раз підкреслюю, існувати не може. Тому що це буде постійна небезпека не тільки для України, а для регіону, Європи й загалом для світу.

Так, концепція російської зовнішньої політики дуже проста – витрачати гроші на провокації на різних напрямках, зокрема інформаційні, політичні, регіональні. Вона вкладає гроші в терористичні угрупування, етнічні конфлікти, які вона роздмухує, зокрема на території України. Не тільки на Сході, але ви знаєте ще місця, де періодично з подачі Росії виникали якісь теми.

– Медведчук вчора дав інтерв'ю "Russia Today". Дуже скаржився, що в нього забрали українське громадянство.

Нам варто менше звертати увагу на Медведчука. Нам треба думати над тим, щоб повернути його на територію України для певних юридичних дій і ми це зробимо. Зрозуміло, що зараз ми його обміняли, тому що це було важливо для фундаментального збереження життя наших хлопців "азовців".

По-перше, Медведчук не є для нас важливим ньюзмейкером. По-друге, він абсолютно не розуміється на Україні. По-третє, він не пропонує і ніколи не пропонував жодних ефективних рішень, бо це не є синонім слова "Медведчук". По-четверте, історично ми маємо забезпечити йому такий кінець життя, який буде гідний цього суб'єкта.

Тож читати чи слухати, що він там говорить, немає жодного сенсу. Єдиний сенс – це після війни всіх цих людей не тільки на суд, але й на інші дії наші хлопці мають забирати з Росії.

Як швидко ЗСУ опанують танки Leopard

– Якщо ще раз повернутися до Leopard і взагалі до танків, які нам пообіцяли. Останнім часом ми бачимо повідомлення про те, що Росія готується до потужного наступу. Ми бачили, як йшла мобілізація та розуміємо, що навчити чогось тих, кого понабирали, вони, може, і не встигли, але це все одно жива сила, яка вже пре на наші українські землі.

Питання № 1 – це логістика тих танків якнайшвидше до України, але ще ж має бути ще етап навчання. Хтось говорить, що необхідно 3 – 4 місяці, щоб навчитися на них працювати, а хтось – що це як автомобіль: якщо вже вмів користуватися механікою, то спокійно пересядеш на автомат. На скільки ця логістика може розтягнутися?

Ви назвали дві конфігурації, а є третя – українці. Вони будуть навчатися рівно стільки, скільки потрібно, щоб дуже швидко опанувати той чи інший транспортний засіб, в цьому випадку ми говоримо про танки, і ефективно та своєчасно бути вже на полі бою.

Тож вже пропрацьовується і логістика постачання цих танків, і логістика навчання. Хлопці вже починають вчитись, але думаю, що вони будуть вчитись так швидко, як наші партнери ще не очікують. Так само як було з HIMARS або зі 155-м калібром.

У нас є десятки номенклатур. Наприклад, артилерія – це ж не один вид 155 калібру, це десятки різновидів гаубиць тощо. Хлопці навчилися користуватися та побудували єдину ефективну систему і дуже швидко.



Німецькі танки Leopard / Фото АР

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До речі, це дуже сильно здивувало наших партнерів. Чому вони не бояться надавати різні ЗРК? Вони розуміють, що ми це все об'єднаємо в єдину ефективну систему та дуже швидко навчимося користуватися. Так само буде з танками: ми дуже швидко, ефективно та своєчасно навчимося користуватися і будемо вже використовувати зброю на полі бою.

Чи зможе Росія повторити наступ 24 лютого

– Про цей наступ, до якого Росія готується. Ми розуміємо, що в нас немає такого моменту розслаблення або рожевих окулярів. Ми розуміємо, що війна не закінчиться завтра й продовжуємо готуватися до цього наступу. Але чи зможуть вони повторити щось подібне, що було 23 лютого?

Ні, не зможуть, тому що, по-перше, вони не мають того ресурсу і позиції, яку займали напередодні 24 лютого. Україна сьогодні взагалі інакша й у нас інша мотивація. Ми сьогодні мотивовані максимально жорстоко та швидко вбивати росіян, вони це також розуміють.

Вони розуміють, якщо 24-го лютого був певний шок, тому що такої інтенсивності війни ніхто не очікував. Я маю на увазі Європу та інші країни.

Сьогодні ми маємо зовсім іншу логістику, зокрема забезпечення та зброю. Ми маємо зовсім інші мотивації, з огляду на те, що ми побачили від росіян. Тобто ми розуміємо, що єдиний аргумент в будь-якому діалозі з росіянами – це знищити конкретного окупанта максимально швидко, об'ємно в кількісному значенні та ефективно.

Тож ми просто будемо їх нищити набагато ефективніше, ніж на початку цієї війни. Це логіка війни. Тому такого варіанту, як був у них в ніч з 23 на 24 лютого точно не буде. Це буде варіант зустрічних, максимально ефективних оборонних чи навіть контрнаступальних дій української армії.