Відходячи від радянських стереотипів: у Львові відновлюють Палац Хоткевича

Палац культури імені Гната Хоткевича у Львові, як і район, у якому він розташований, переживає період змін і оновлення. З 2018 року тут почалась ревіталізація та пошук нової концепції культурного центру.

Палац, що побудували спільнокоштом майже 100 років тому, знову збирає гроші на оновлення. Він поволі повертається на мапу культурних інституцій Львова.

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Історія Палацу розпочалася з будівництва на зібрані гроші працівників підприємств, які мали потребу в культурному дозвіллі. У складні часи пандемії та карантинних обмежень адміністрації Палацу Хоткевича вдалося двічі зібрати гроші, потрібні для співфінансування задуманих проєктів.

Палац – це історія спільнокошту. Це одна з таких принципових точок відліку, тяглість якої ми намагаємося зберегти і яка суголосна не тільки тій команді, яка вкладається в концепцію розбудови громади,

– зауважила заступниця директорки Палацу Тетяна Продан.

Вона розповіла: "Це і є громадянська свідомість. І Палац Хоткевича постає тим суб'єктом, який створили і досі снує на тих засадах".

Більше про перетворення Палацу Хоткевича: дивіться відео Ukraїner

Резиденція міста літератури ЮНЕСКО

Львів 2015 року став містом літератури ЮНЕСКО, а Палац Хоткевича – його резиденцією. Зараз у ньому, крім творчих напрямів:

вивчають іноземні мови;

проводять воркшопи, лекції.

У 2020 році у Палаці відкрили галерею для митців-початківців. Знайшов тут своє місце і театр переселенців Domus, який створила режисерка з Криму Наталія Меньшикова.

Як ревіталізують Палац Хоткевича у Львові / Фото Софії Соляр, Ukraїner

Час від часу в Палаці проходять репетиції трупи Львівського театру опери та балету імені Соломії Крушельницької. Там же займається осередок пластунів.

Сьогодні команда працює над ревіталізацією не лише закладу, а й цілого мікрорайону, який досі був депресивним, постіндустріальним. Адже найважливіше, вважають у Палаці, — привабити людей.

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"Реалізовуючи свою стратегію, ми відходимо від стереотипів радянських будинків піонерів, коли вся ідеологія йшла від керівництва зверху. Ми намагаємося змінити оцей кут зору, показати, що ми взаємодіємо з громадою і власне на цьому принципі вибудовувати свою власну культурну стратегію. Від цього у нас і залежить подальший розвиток", – пояснила заступниця директорки Палацу Тетяна Продан.